Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Στην Πολίχνη και συγκεκριμένα στην οδό Φλέμινγκ Αλέξανδρου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 11:00.

Στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα στην οδό Νικολάου Πλαστήρα και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις οδούς Κωνσταντίνου Δεμερτζή, Ικονίου Προκοπίου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.

Στο Πανόραμα και συγκεκριμένα στην οδό Παύλου Μελά και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.

