“Ναι στη Θεσσαλονίκη”: Τι λέει για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair – Αιχμές για έλλειψη προνοητικότητας

Τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» κρούει η δημοτική παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ζητώντας άμεσες ενέργειες για την αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου που, όπως επισημαίνεται, θα πλήξει τον τουρισμό της πόλης.

Σε σχετική ανακοίνωση, η παράταξη δηλώνει πως, ως μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Θεσσαλονίκης, συντάσσεται με τη Διοίκηση του Δήμου, την Περιφέρεια και τους φορείς της πόλης στην κοινή προσπάθεια να παραμείνει η αεροπορική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, δεν παραλείπει να ασκήσει κριτική, κάνοντας λόγο για έλλειμμα προνοητικότητας το τελευταίο διάστημα, ιδίως σε σχέση με τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία –όπως υποστηρίζεται– επηρεάζει τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών.

Η παράταξη υπενθυμίζει ότι επί δημαρχίας Κωνσταντίνου Ζέρβα είχε αναδειχθεί επανειλημμένα η ανάγκη διατήρησης ανταγωνιστικών τελών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ είχαν γίνει παρεμβάσεις και διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση και τη Fraport Greece για την παροχή κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε περιόδους που η Ryanair εξέταζε τη μείωση δρομολογίων.

Παράλληλα, εκφράζονται αιχμές και προς τη Fraport, με την παράταξη να επισημαίνει ότι, εφόσον ισχύουν πληροφορίες πως γνώριζε εγκαίρως τις προθέσεις της εταιρείας χωρίς να υπάρξει ενημέρωση, τότε προκύπτουν σοβαρά ζητήματα διαχείρισης.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά σε μια σειρά εξελίξεων που, σύμφωνα με την παράταξη, δείχνουν ότι η Θεσσαλονίκη χάνει σημαντικά αναπτυξιακά ερείσματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απώλεια επιρροής στη διοίκηση της ΔΕΘ, η καθυστέρηση της ανάπλασης του εκθεσιακού χώρου, καθώς και η μη προώθηση κρίσιμων έργων υποδομής, όπως οι συνδέσεις του λιμένα με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Σε μια περίοδο που η πόλη φαίνεται να χάνει σημαντικά πλεονεκτήματα που είχε με κόπο κερδίσει, είναι κρίσιμο να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας μιας αεροπορικής εταιρείας με καθοριστικό ρόλο για τον τουρισμό», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η παράταξη καταλήγει επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η πόλη δεν πρέπει να επωμιστεί το κόστος ενδεχόμενων λανθασμένων χειρισμών.