Δημήτρης Κούβελας: Ζητάει αυστηρό πλαίσιο και εντατικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια

Επίκαιρη ερώτηση προς τον αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη κατέθεσε ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, για το ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους, που, πολλές φορές, όπως πρόσφατα στην Ηλεία, έχει τραγικά αποτελέσματα.

Όπως τονίζει, η αναρχία που επικρατεί σήμερα σε πολλές αστικές περιοχές, με ηλεκτρικά πατίνια να κινούνται και να σταθμεύουν ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια, διαβάσεις και κοινόχρηστους χώρους χωρίς κανόνες και ουσιαστικό έλεγχο, προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και υποβαθμίζει την καθημερινότητα στις πόλεις.

Ο κ. Κούβελας επισημαίνει ότι, παρά τα οφέλη της μικροκινητικότητας, η απουσία σαφούς πλαισίου και αποτελεσματικής εποπτείας οδηγεί σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και επικινδυνότητας που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.

Με την ερώτησή του ζητά συγκεκριμένες παρεμβάσεις: αυστηροποίηση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ενίσχυση των ελέγχων, οριοθέτηση ζωνών κυκλοφορίας και στάθμευσης σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, καθώς και καθιέρωση ξεκάθαρων υποχρεώσεων και κυρώσεων τόσο για τις εταιρείες εκμίσθωσης όσο και για τους χρήστες.

«Η ασφάλεια και η ευταξία στον δημόσιο χώρο είναι αδιαπραγμάτευτα. Χρειάζονται κανόνες που να εφαρμόζονται και ευθύνες που να αποδίδονται», υπογραμμίζει ο Βουλευτής.