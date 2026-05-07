MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Κούβελας: Ζητάει αυστηρό πλαίσιο και εντατικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια

|
THESTIVAL TEAM

Επίκαιρη ερώτηση προς τον αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη κατέθεσε ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, για το ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους, που, πολλές φορές, όπως πρόσφατα στην Ηλεία, έχει τραγικά αποτελέσματα.

Όπως τονίζει, η αναρχία που επικρατεί σήμερα σε πολλές αστικές περιοχές, με ηλεκτρικά πατίνια να κινούνται και να σταθμεύουν ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια, διαβάσεις και κοινόχρηστους χώρους χωρίς κανόνες και ουσιαστικό έλεγχο, προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και υποβαθμίζει την καθημερινότητα στις πόλεις.

Ο κ. Κούβελας επισημαίνει ότι, παρά τα οφέλη της μικροκινητικότητας, η απουσία σαφούς πλαισίου και αποτελεσματικής εποπτείας οδηγεί σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και επικινδυνότητας που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.

Με την ερώτησή του ζητά συγκεκριμένες παρεμβάσεις: αυστηροποίηση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ενίσχυση των ελέγχων, οριοθέτηση ζωνών κυκλοφορίας και στάθμευσης σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, καθώς και καθιέρωση ξεκάθαρων υποχρεώσεων και κυρώσεων τόσο για τις εταιρείες εκμίσθωσης όσο και για τους χρήστες.

«Η ασφάλεια και η ευταξία στον δημόσιο χώρο είναι αδιαπραγμάτευτα. Χρειάζονται κανόνες που να εφαρμόζονται και ευθύνες που να αποδίδονται», υπογραμμίζει ο Βουλευτής.

Δημήτρης Κούβελας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

“Με ερευνούσαν για μήνες – Δεν βρήκαν τίποτα!!!”: Στη δημοσιότητα φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Επστάιν πριν από τον θάνατό του στη φυλακή

ΧΑΛΑΡΑ 11 ώρες πριν

Πώς να καταλάβετε αν σας δίνουν όντως προσοχή όταν μιλάτε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ – Στο επίκεντρο η συνταγματική αναθεώρηση

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ρωσία παραβίασε την εκεχειρία, δεν μας δεσμεύει τίποτα πλέον

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έστησαν δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με QR codes σε δρόμους της πόλης – Δύο συλλήψεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Δολοφονία στο Ηράκλειο: “Δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο”λέει η αδερφή του 54χρονου δράστη