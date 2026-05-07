Ολλανδία: Αεροσυνοδός νοσηλεύεται με πιθανά συμπτώματα λοίμωξης από χανταϊό

Μια Ολλανδή έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο στο Αμστερνταμ αφού εμφάνισε πιθανά συμπτώματα λοίμωξης από χανταϊό, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, το ολλανδικό υπουργείο Υγείας.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ολλανδίας RTL Nederland ανέφερε ότι η γυναίκα είναι αεροσυνοδός της αεροπορικής εταιρείας KLM Royal Dutch Airlines και είχε έρθει σε επαφή με γυναίκα που πέθανε από λοίμωξη χανταϊού στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Στο μεταξύ, το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», όπου έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, έχει ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών, όπου αναμένεται να φτάσει μεθαύριο, Σάββατο, με την απομάκρυνση των επιβαινόντων την επόμενη εβδομάδα.

«Ολοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας της Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Οι χώρες της Ε.Ε. οφείλουν να αναλάβουν τους πολίτες τους, ενδεχομένως με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γίνονται προετοιμασίες για την απομάκρυνση των επιβατών από χώρες εκτός Ευρώπης.

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν πολίτες 23 χωρών, αναχώρησε χθες, Τετάρτη, από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Τρεις νεκροί

Τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ένας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής, ενώ άλλοι τρεις απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από το πλοίο «MV Hondius» χθες, Τετάρτη. Επιπλέον, ένας άνδρας που είχε αποχωρήσει νωρίτερα από το ταξίδι διαγνώστηκε θετικός στην Ελβετία, μετά τη θανατηφόρα έξαρση χανταϊού που έπληξε το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

Η Αργεντινή ανακοίνωσε χθες ότι αποστέλλει γενετικό υλικό του ιού των Ανδεων καθώς και εξοπλισμό διάγνωσης, προκειμένου να βοηθήσει την Ισπανία, τη Σενεγάλη, τη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και τη Βρετανία να εντοπίσουν πιθανά κρούσματα.

Οι άνθρωποι συνήθως μολύνονται από χανταϊό μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή με τα ούρα, τα κόπρανα ή το σάλιο τους, ενώ η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται σπάνια. Ωστόσο, σε ορισμένες προηγούμενες επιδημίες του στελέχους του ιού έχει παρατηρηθεί περιορισμένη μετάδοση μεταξύ στενών επαφών.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν πιστεύει» πως η κατάσταση είναι ίδια με εκείνη της αρχής της πανδημίας της Covid-19. «Προς το παρόν ο κίνδυνος για τον υπόλοιπο κόσμο είναι μικρός», εξήγησε.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) εκτίμησε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλές αβεβαιότητες» σχετικά με την επιδημία, ζητώντας «να υιοθετηθεί προληπτική προσέγγιση, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νέων μεταδόσεων».

Από την πλευρά τους τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) επισήμαναν ότι παρακολουθούν την κατάσταση των Αμερικανών που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός αυτή τη στιγμή.

Πηγή: Reuters