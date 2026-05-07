Ηράκλειο: Ξέσπασμα οργής των συγγενών του 21χρονου στην κηδεία του – “Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν”, φώναζαν στους αστυνομικούς

Σε κλίμα οδύνης και τον πόνο να είναι αβάσταχτος συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 21χρονο Νικήτα που έπεσε θύμα δολοφονίας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του.

Η δολοφονία στην Αμμουδάρα έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο, με την οικογένεια του 21χρονου Νικήτα να έχει βυθιστεί στο πένθος.

Στον Χώνο του Ηρακλείου, όπου γίνεται η κηδεία του 21χρονου, υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, λίγο πριν τις 11:30 έφτασε στην εκκλησία η σορός του αδικοχαμένου νέου, η οποία πήγε στο σπίτι των παππούδων του.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, συγγενείς του Νικήτα επιτέθηκαν στους αστυνομικούς ζητώντας τους να φύγουν από τον Χώνο. Οι συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού καταφέρθηκαν λεκτικά κατά των αστυνομικών, λέγοντάς τους πως όσο ο 21χρονος ζητούσε βοήθεια για να προστατευτεί από τον 54χρονο, εκείνοι δεν έκαναν τίποτα. «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν» φώναζαν.

Η οικογένεια του Νικήτα έχει απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση σε όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα, αποφεύγοντας το μαύρο. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, θέλοντας ο αποχαιρετισμός να έχει τον τόνο που οι ίδιοι επιθυμούν για τον 21χρονο.

