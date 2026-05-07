MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ευρωβουλή η αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη – “Κίνδυνος αεροπορικής απομόνωσης της Β. Ελλάδας”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέο πλήγμα για τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την περιφερειακή συνοχή της Βόρειας Ελλάδας συνιστά ο κίνδυνος αποχώρησης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, τονίζει σε ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο κ. Αρναούτογλου επικαλείται δημοσιεύματα και πληροφορίες και σύμφωνα μ΄αυτά, αναφέρει, η Ryanair φέρεται να έχει ενημερώσει εργαζομένους της για πρόθεση κλεισίματος της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, επικαλούμενη σημαντική αύξηση των αεροδρομιακών χρεώσεων.

«Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας, τον τουρισμό, την τοπική οικονομία, αλλά και εκατοντάδες εργαζομένους που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία της εταιρείας και του αεροδρομίου. Παράλληλα, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα του αυξανόμενου κόστους πρόσβασης σε περιφερειακά αεροδρόμια και της έλλειψης μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διατήρηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας των περιφερειών», σημειώνει και προσθέτει:

«Η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα δεν μπορούν να μετατραπούν σε “λευκή ζώνη” αεροπορικής απομόνωσης, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για συνοχή, περιφερειακή ανάπτυξη και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την Επιτροπή ν’ απαντήσει στα εξής ερωτήματα: «Παρακολουθεί την υπόθεση της πιθανής αποχώρησης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τη διασφάλιση της αεροπορικής συνδεσιμότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών; Θεωρεί ότι οι αυξανόμενες χρεώσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια λειτουργούν αποτρεπτικά για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, με κίνδυνο να πληγούν η περιφερειακή οικονομία και ο τουρισμός;Προτίθεται να εξετάσει τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης για τη διατήρηση στρατηγικών αεροπορικών συνδέσεων σε περιφερειακές και λιγότερο προσβάσιμες περιοχές της ΕΕ;».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ευρωκοινοβούλιο Σάκης Αρναούτογλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Επαφές και με φορείς της Μολδαβίας στην αποστολή που διοργανώνει το ΥΜΑΘ στο Βουκουρέστι

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ολλανδία: Αεροσυνοδός νοσηλεύεται με πιθανά συμπτώματα λοίμωξης από χανταϊό

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 5 ώρες πριν

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Εκδηλώσεις θρησκευτικής κατάνυξης για την Αγ. Γλυκερία και τον Άγ. Χριστόφορο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που μπήκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο καταστήματα για να αρπάξει χρήματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή μπετονιέρας κατά τη διάρκεια εργασιών στη Σάμο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ελλάδα – Ιαπωνία 22-16: Νίκησε αλλά αποκλείστηκε από τελική φάση του World Cup