Στην Ευρωβουλή η αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη – “Κίνδυνος αεροπορικής απομόνωσης της Β. Ελλάδας”

Νέο πλήγμα για τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την περιφερειακή συνοχή της Βόρειας Ελλάδας συνιστά ο κίνδυνος αποχώρησης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, τονίζει σε ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο κ. Αρναούτογλου επικαλείται δημοσιεύματα και πληροφορίες και σύμφωνα μ΄αυτά, αναφέρει, η Ryanair φέρεται να έχει ενημερώσει εργαζομένους της για πρόθεση κλεισίματος της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, επικαλούμενη σημαντική αύξηση των αεροδρομιακών χρεώσεων.

«Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας, τον τουρισμό, την τοπική οικονομία, αλλά και εκατοντάδες εργαζομένους που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία της εταιρείας και του αεροδρομίου. Παράλληλα, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα του αυξανόμενου κόστους πρόσβασης σε περιφερειακά αεροδρόμια και της έλλειψης μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διατήρηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας των περιφερειών», σημειώνει και προσθέτει:

«Η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα δεν μπορούν να μετατραπούν σε “λευκή ζώνη” αεροπορικής απομόνωσης, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για συνοχή, περιφερειακή ανάπτυξη και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την Επιτροπή ν’ απαντήσει στα εξής ερωτήματα: «Παρακολουθεί την υπόθεση της πιθανής αποχώρησης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τη διασφάλιση της αεροπορικής συνδεσιμότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών; Θεωρεί ότι οι αυξανόμενες χρεώσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια λειτουργούν αποτρεπτικά για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, με κίνδυνο να πληγούν η περιφερειακή οικονομία και ο τουρισμός;Προτίθεται να εξετάσει τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης για τη διατήρηση στρατηγικών αεροπορικών συνδέσεων σε περιφερειακές και λιγότερο προσβάσιμες περιοχές της ΕΕ;».

