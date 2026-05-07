Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκαν άλλες τέσσερις οθωμανικές κρήνες με πόσιμο νερό στην Άνω Πόλη – Δείτε βίντεο και φωτο

Τέσσερις αποκατεστημένες οθωμανικές Κρήνες που βρίσκονται στην περιοχή της Άνω Πόλης αποδόθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5) στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης οκτώ ιστορικών κρηνών στην Άνω Πόλη.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν, το μεσημέρι, στην κρήνη του Αλατζά Ιμαρέτ, επί της οδού Κασσάνδρου, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, εκπροσώπων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και της ΕΥΑΘ.

Το έργο εντάσσεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, με τίτλο «Αποκατάσταση οκτώ οθωμανικών κρηνών στην 3η Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης». Η πρώτη φάση του υλοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης αποδίδονται οι εξής Κρήνες:

Στην οδό Ολυμπιάδος 75

Στην οδό Κασσάνδρου, στο ύψος του Αλατζά Ιμαρέτ

Στη συμβολή των οδών Ηροδότου και Αθηνάς

Στην οδό Καραδήμου, όπου βρίσκεται η Δίδυμη Κρήνη Νουμάν Πασά.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε τη σημασία που έχει η επαναλειτουργία ιστορικών μνημείων μέσα στον αστικό ιστό, επισημαίνοντας ότι η αποκατάσταση αποκτά ουσία, όταν συνδέεται ξανά με την καθημερινότητα των πολιτών. «Αυτές οι μικρές αλλά σημαντικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο είναι που ξεχωρίζουν και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα συγκεκριμένα μνημεία, τα οποία λένε πράγματα στους κατοίκους καθώς έχουν συνδεθεί διαχρονικά με την ιστορία της Άνω Πόλης, αποκαθίστανται και γίνονται ξανά λειτουργικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Μενδώνη πρόσθεσε επίσης ότι η φιλοσοφία των παρεμβάσεων του υπουργείου Πολιτισμού είναι τα μνημεία να αποκτούν ξανά ενεργό ρόλο στη ζωή της πόλης. «Είναι πολύ σημαντικό το κάθε μνημείο, όταν αποκαθίσταται, να επανέρχεται στην αρχική του λειτουργία. Αυτό, άλλωστε, είναι και το νόημα των παρεμβάσεων του υπουργείου Πολιτισμού και των υπηρεσιών του. Τα μνημεία να ξαναγίνονται λειτουργικά και να εντάσσονται στην καθημερινότητα της πόλης και στη ζωή των πολιτών», ανέφερε.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΕΥΑΘ, κάνοντας λόγο για ένα παράδειγμα αποτελεσματικής συνέργειας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. «Αυτό το μικρό έργο με την αποκατάσταση των οκτώ κρηνών τεκμηριώνει πώς η συνέργεια και η συνεργασία ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν γίνεται υπό σαφείς και ξεκάθαρους όρους, έχει μόνο θετικά αποτελέσματα. Ελπίζω οι κάτοικοι να προστατεύσουν αυτά τα μικρά μνημεία που αναβαθμίστηκαν μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους», τόνισε, καθώς όπως είπε, «μόνο η αγάπη των πολιτών και των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με το μνημειακό μας απόθεμα το προστατεύει πραγματικά».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης αναφέρθηκε στη λειτουργική και συμβολική αξία των παρεμβάσεων στην περιοχή της Άνω Πόλης και χαρακτήρισε τις κρήνες νέα σημεία αναφοράς για την περιοχή. «Οχτώ εμβληματικά διαμάντια στην Άνω Πόλη γίνονται πλέον μικρά τοπόσημα της περιοχής. Συνδέουν την πόλη και την Άνω Πόλη με το παρελθόν της και συγχρόνως δημιουργούν ένα ακόμη τουριστικό απόθεμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αγγελούδης τόνισε ότι ήδη οι πρώτες παρεμβάσεις έχουν αλλάξει την εικόνα της γειτονιάς και πρόσθεσε πως το έργο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος. «Παραδίδονται τέσσερις κρήνες σήμερα. Έχουν ήδη παραδοθεί και λειτουργούν οι τέσσερις πρώτες κρήνες, επομένως έχουμε ένα έργο, το οποίο παραδίδεται στην ώρα του, στους κατοίκους, στους επισκέπτες αλλά κυρίως στην ιστορία της πόλης», ανέφερε.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης και στη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε δημόσιο πόσιμο νερό μέσω των κρηνών. «Οι οχτώ κρήνες που παραδίδονται διαθέτουν πόσιμο νερό, κάτι που αποτελεί μέρος μιας συγκεκριμένης πολιτικής για τον δημόσιο χώρο. Μαζί με την ΕΥΑΘ έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο με περισσότερες από 30 δημόσιες κρήνες σε όλη την πόλη», πρόσθεσε.

Η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης Τάνια Πρωτοψάλτη αναφέρθηκε στο τεχνικό και επιστημονικό σκέλος του έργου, εκτιμώντας ότι οι πολίτες Θεσσαλονίκης θα δουν τις οθωμανικές κρήνες, οι οποίες εδώ και χρόνια στέκονται στη γειτονιά τους, να αποκτούν ζωή και νόημα. «Ήταν διακαής πόθος και όραμα η αποκατάσταση και η λειτουργία τους. Η Εφορεία συνέταξε τις απαραίτητες μελέτες συντήρησης και αποκατάστασης και σε συνεργασία με τον Δήμο και την ΕΥΑΘ μπόρεσε να τις καταστήσει απόλυτα λειτουργικές και αξιοποιήσιμες από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης», τόνισε.

Ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Άγις Παπαδόπουλος, από την πλευρά του ανέδειξε τη σημασία που έχει η ενίσχυση των δημόσιων χώρων με υποδομές ελεύθερης πρόσβασης σε πόσιμο νερό. «Στην ΕΥΑΘ πιστεύουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει σε όσο γίνεται περισσότερα σημεία στην πόλη πρόσβαση σε πόσιμο νερό και το δεύτερο είναι ότι ο πολιτισμός μετριέται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ποιότητα των δημόσιων χώρων μιας πόλης», ανέφερε.

Όπως είπε, η εταιρεία ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή με μεγάλη χαρά στην πρόταση για τη συμμετοχή στο έργο αποκατάστασης των κρηνών. «Με τον ίδιο τρόπο που αποκαταστήσαμε τον καταρράκτη μπροστά στο Καυτανζόγλειο και συμβάλλουμε στη λειτουργία των υδροκίνητων Ομπρελών του Ζογγολόπουλου μπροστά στο MOMus, στηρίζουμε και αυτή την παρέμβαση», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος.