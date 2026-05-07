Αεροδρόμιο “Μακεδονία”: Ο αντίκτυπος στον τουρισμό της Θεσσαλονίκης από πιθανή αποχώρηση της Ryanair

Η φημολογούμενη αποχώρηση της Ryanair από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, λόγω υψηλού κόστους, έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην πόλη και όσους θα επηρεαστούν από τη διακοπή δρομολογίων της εταιρείας. Οι φορείς της Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται ενημέρωση από την αεροπορική εταιρία Ryanair, αναφορικά με το ενδεχόμενο διατήρησης, ή μη, της βάσης της, μετά τη λήξη της φετινής τουριστικής περιόδου.

Ο αντίκτυπος που θα έχει η αποχώρηση της εταιρείας σε διάφορους τομείς της πόλης, κυρίως στο τουριστικό κομμάτι, αναλύθηκε στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3. Ο Θεολόγης Βύρων, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης τουριστικών πρακτόρων Μακεδονίας – Θράκης και ο Γιώργος Ιντζιάδης, διαχειριστής ακινήτων ΑΙRBNB σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική έδωσαν από τη δική τους σκοπιά, το περίγραμμα των συνεπειών μιας αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας.

«Φυσικά και ήταν μη αναμενόμενο, αλλά πάντοτε εμείς λέγαμε ότι οι αεροπορικές εταιρείας που έρχονται στην πόλη μας και στον ελλαδικό χώρο θα πρέπει να έχουν και συνέπεια και συνέχεια. Οι αεροπορικές εταιρείες βλέπουν τα συμφέροντά τους και όταν βλέπουν ότι οι κρατήσεις μειώνονται, θεωρούν σωστό να αποχωρήσουν. Ενώ υπάρχουν αεροπορικές που και όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα παραμένουν στην πόλη μας», ανέφερε ο Θεολόγης Βύρων και πρόσθεσε:

«Τη Θεσσαλονίκη την επέλεγε πολύς κόσμος και την επιλέγει. Εμείς σαν πράκτορες θέλουμε να έχουμε αεροπορικές στην πόλη μας Για μία πόλη το να γίνει προορισμός το κυριότερο είναι να υπάρχει συνδεσιμότητα, να υπάρχουν πολλές επιλογές γι’ αυτόν που θέλει να επισκεφτεί την πόλη μας. Θέλουμε να υπάρχει και η Ryanair και άλλες αεροπορικές στην πόλη, αλλά θα πρέπει να σκέφτονται και σύμφωνα με τα συμφέροντα των τοπικών αρχών. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην πόλη, κινητοποιήθηκαν πολλοί. Είναι πολλά επαγγέλματα που «κρέμονται» από τις αεροπορικές που έρχονται στην πόλη μας. Η Fraport έχει τον πρώτο λόγο, αλλά θα έπρεπε και η αεροπορική εταιρεία να μην θέτει σαν πρώτο κριτήριο το έσοδο ή το έξοδό της, θα έπρεπε να σκεφτεί ότι υπάρχουν πολλοί ταξιδιώτες που την επιλέγουν και τη θέλουν γι’ αυτό τον προορισμό. Είμαστε σε στάση αναμονής».

«Οι ξένοι είναι περίπου το 80% των επισκεπτών που φιλοξενούμε στα καταλύματα Το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών μας εξυπηρετούνται από τη Ryanair και οποιαδήποτε διακοπή στις πτήσεις, θα είναι ένα πολύ σοβαρό χτύπημα. Βάσει του πελατολογίου της έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν τουριστικό προορισμό από το μηδέν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Ιντζιάδης.