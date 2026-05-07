MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάος στο Παρίσι μετά την πρόκριση της Παρί στον τελικό του Champions League: Οπαδοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε τα κατάφερε και πάλι, βγάζοντας χιλιάδες οπαδούς της στους δρόμους του Παρισιού, να πανηγυρίζουν για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας και να περιμένουν πλέον την ημέρα του μεγάλου τελικού.

Με το τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση του Μονάχου, η πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League προκάλεσε φρενίτιδα και έντονους πανηγυρισμούς στους οπαδούς της που βγήκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι πανηγυρισμοί ωστόσο στιγματίστηκαν από επεισόδια που οδήγησαν σε συλλήψεις αλλά και τραυματισμούς.

Οι εορτασμοί επικεντρώθηκαν κυρίως στα Ηλύσια Πεδία και κοντά στο «Παρκ Ντε Πρενς», όμως στη διάρκεια των πανηγυρισμών, σημειώθηκαν μεμονωμένα επεισόδια με εκτεταμένη χρήση καπνογόνων και κροτίδων.

Όπως μεταφέρουν γαλλικά Μέσα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έξι ατόμων για παράνομη χρήση κροτίδων και πυροτεχνημάτων, για συμμετοχή σε οργανωμένη ομάδα με σκοπό τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και διατάραξη της δημόσιας τάξης. Από πυροτεχνήματα τραυματίστηκαν δύο άτομα στα χέρια τους, ένα εκ των οποίων μάλιστα φέρει σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, η αστυνομία κλήθηκε να επέμβει σε αρκετά σημεία της Πρωτεύουσας, καθώς τα επεισόδια κλιμακώνονταν σε διάφορα σημεία της πόλης. Αν και η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση, καταγράφηκαν πολλαπλά περιστατικά που απαίτησαν επέμβαση από τους αστυνομικούς για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.

Δείτε βίντεο

Champions League Παρί Σεν Ζερμέν Παρίσι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ: Εάν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, εάν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με μεγαλύτερη ένταση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κρήτη: Σχεδόν 270 διασώσεις από το Λιμενικό μέσα στο τελευταίο 24ωρο στο Ηράκλειο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός 54χρονου σε παλιό βαγόνι κοντά στα Δικαστήρια

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή σε τρία άτομα που έσπασαν τζάμια από λεωφορείο του ΟΑΣΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη φροντίδα, την αυτονομία και την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αυτισμό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Greek Mafia: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι