Χάος στο Παρίσι μετά την πρόκριση της Παρί στον τελικό του Champions League: Οπαδοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία – Δείτε βίντεο

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε τα κατάφερε και πάλι, βγάζοντας χιλιάδες οπαδούς της στους δρόμους του Παρισιού, να πανηγυρίζουν για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας και να περιμένουν πλέον την ημέρα του μεγάλου τελικού.

Με το τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση του Μονάχου, η πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League προκάλεσε φρενίτιδα και έντονους πανηγυρισμούς στους οπαδούς της που βγήκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι πανηγυρισμοί ωστόσο στιγματίστηκαν από επεισόδια που οδήγησαν σε συλλήψεις αλλά και τραυματισμούς.

Οι εορτασμοί επικεντρώθηκαν κυρίως στα Ηλύσια Πεδία και κοντά στο «Παρκ Ντε Πρενς», όμως στη διάρκεια των πανηγυρισμών, σημειώθηκαν μεμονωμένα επεισόδια με εκτεταμένη χρήση καπνογόνων και κροτίδων.

Όπως μεταφέρουν γαλλικά Μέσα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έξι ατόμων για παράνομη χρήση κροτίδων και πυροτεχνημάτων, για συμμετοχή σε οργανωμένη ομάδα με σκοπό τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και διατάραξη της δημόσιας τάξης. Από πυροτεχνήματα τραυματίστηκαν δύο άτομα στα χέρια τους, ένα εκ των οποίων μάλιστα φέρει σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, η αστυνομία κλήθηκε να επέμβει σε αρκετά σημεία της Πρωτεύουσας, καθώς τα επεισόδια κλιμακώνονταν σε διάφορα σημεία της πόλης. Αν και η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση, καταγράφηκαν πολλαπλά περιστατικά που απαίτησαν επέμβαση από τους αστυνομικούς για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.

