Greek Mafia: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Στη σύλληψη τριών ατόμων για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη της Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι, προχώρησε η Αστυνομία, όπως έγινε γνωστό σήμερα Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, για τη δολοφονία του επονομαζόμενου «Θαμνάκια», Γιώργου Μοσχούρη, που είχε εμπλακεί στο κύκλωμα της Greek Mafia, έχουν συλληφθεί τρία άτομα αλβανικής καταγωγής.

Παράλληλα, ύποπτος θεωρείται και ένας ακόμα έγκλειστος στις φυλακές που έχει συλληφθεί για υπόθεση απαγωγής.

Την εντολή φαίνεται να την έχει δώσει βαρύ όνομα της Greek Mafia, που τον τελευταίο καιρό πρωταγωνιστεί σε αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών χωρίς να έχει συλληφθεί.

Το χρονικό της δολοφονίας

Υπενθυμίζεται ότι η μαφιόζικη εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη έγινε το απόγευμα της Πέμπτης 24ης Απριλίου 2025 στο Χαλάνδρι, όταν δύο άγνωστοι περίμεναν το θύμα έξω από ιατρικό κέντρο επί της οδού Παπανικολή και τον «γάζωσαν».

Οι δράστες εξαφανίστηκαν με αυτοκίνητο και κατευθύνθηκαν προς το Πάτημα Χαλανδρίου, ενώ το όπλο που χρησιμοποίησαν, ήταν καλάσνικοφ.

Οι δολοφόνοι εγκατέλειψαν το όχημα διαφυγής τους και του έβαλαν φωτιά στην περιοχή Δουκίσσης Πλακεντίας στο Χαλάνδρι.

Ο 55χρονος Γιώργος Μοσχούρης είχε βαρύ ποινικό παρελθόν, ενώ το 2020 είχε επιβιώσει από απόπειρα δολοφονίας στη Βάρη. Τότε, είχε δεχτεί έξω από φούρνο 15 σφαίρες. Είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβιασμούς και άλλες βαριές κακουργηματικές πράξεις, ενώ είχε εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης.

