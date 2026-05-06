MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη φροντίδα, την αυτονομία και την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αυτισμό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνάντηση με βουλευτές του Νομού Μαγνησίας πραγματοποίησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αντικείμενο τη δυνατότητα παραχώρησης χώρου στην Παιδόπολη Αγριάς για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων, Φροντιστών και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Μαγνησίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αυτισμό, με στόχο την ενίσχυση της φροντίδας, της κοινωνικής ένταξης και της καθημερινής υποστήριξης των ωφελουμένων και των οικογενειών τους.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στηρίζει πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες θεσμικές, τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Συζητήσαμε τη δυνατότητα αξιοποίησης χώρου στην Παιδόπολη Αγριάς για τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που θα στηρίζει άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους. Για μια οικογένεια που μεγαλώνει παιδί με αυτισμό, η στήριξη δεν μπορεί να είναι θεωρητική. Χρειάζεται δομές, φροντίδα, ασφάλεια στην καθημερινότητα και προοπτική για το μέλλον. Το αίτημα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί έρχεται με διακομματική στήριξη από τους βουλευτές της Μαγνησίας και εκφράζει μια πραγματική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Το Υπουργείο θα σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και με σεβασμό στις θεσμικές, τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε λύσεις που φέρνουν τη φροντίδα πιο κοντά στους ανθρώπους που τη χρειάζονται».

Δόμνα Μιχαηλίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Κρούσμα χανταϊού και στην Ελβετία: Άνδρας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο νοσηλεύεται στη Ζυρίχη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 ώρες πριν

“Ναι στη Θεσσαλονίκη”: Τι λέει για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair – Αιχμές για έλλειψη προνοητικότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισ. ευρώ χρέους τον Ιούνιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Η Κωνσταντοπούλου ζητά την κλήση Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων ως άμυνα για την ενεργειακή κρίση

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Eurovision 2026: Το βίντεο των 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη πρόβα του Ακύλα