Συνελήφθη 26χρονος για παράνομη μεταφορά αλλοδαπού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπου μετανάστη.

Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε βραδινές ώρες χθες (06-05-2026) σε όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς (με κατεύθυνση προς Κιλκίς), εντοπίσθηκε στη θέση του συνοδηγού ένας ανήλικος αλλοδαπός, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό και το όχημα μεταφοράς.

