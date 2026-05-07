Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση αντισηπτικού τζελ χεριών

Στην απαγόρευση και διακίνηση ενός αντισηπτικού gel για τα χέρια προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Πρόκειται για το αντισηπτικό ASEPTOMAN gel της εταιρείας Dr. Schumacher, το οποίο διατέθηκε στην αγορά, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου, κατά παράβαση του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012 και έτσι ο ΕΟΦ το απαγόρευσε.

Η εταιρεία BOURNAS MEDICALS, ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες αυτού και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Το ASEPTOMAN gel είναι αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή τζελ, που διακινείται στην χώρα μας μέσω φαρμακείων και μέσω διαδικτύου.

