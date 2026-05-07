Την παραπομπή του πατρός Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας

Το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων «δείχνει» ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας για τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, της πρεσβυτέρας του και ενός στενού συνεργάτη του για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, ο εισαγγελέας προτείνει προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να παραπεμφθούν σε δίκη τα τρία πρόσωπα για μία σειρά από κακουργηματικές πράξεις που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης όπως:

απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ,

υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας,

ηθική αυτουργία και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις,

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας επισημαίνει: «Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, Παπανικολάου Αντώνιος και Γεωργαντή Σταματία, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κιβωτού και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, προέβαιναν κατά τα προεκτεθέντα αφενός σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών – εσόδων της ΑΜΚΕ προς ίδιον όφελος και αφετέρου με εξωτερικές διαχειριστικές πράξεις σε βέβαιη ζημία της εταιρικής περιουσίας, χρησιμοποιούσαν, δε, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσω του τρίτου κατηγορούμενου, Μ.Π, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις πράξεις τους».

Ο εισαγγελέας, βάσει των στοιχείων της ανακριτικής έρευνας που προηγήθηκε, σημειώνει πως δεν υπήρχαν έλεγχοι στα οικονομικά της «Κιβωτού», οι δωρεές, ιδίως από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα, το κεντρικό ταμείο δεν ελεγχόταν ποτέ παρουσία άλλων στελεχών και δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά στοιχεία.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί, σύμφωνα με την έρευνα, 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρεσβυτέρα, η οποία όφειλε να παραδώσει όσα περιουσιακά στοιχεία ανήκαν στην ΑΜΚΕ, αλλά εντούτοις κατόπιν παραινέσεων και προτροπών του πατέρα Αντωνίου, δεν απέδωσε αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.740 ευρώ, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή.

Τον τελικό λόγο για το εάν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ο στενός του συνεργάτης παραπεμφθούν σε δίκη, τον έχει το δικαστικό συμβούλιο.