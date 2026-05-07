Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Η ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού

Με σφοδρή κριτική εφ’ όλης της ύλης απάντησε το ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να κατηγορεί τον πρωθυπουργό για «τακτικισμό» και «τυχοδιωκτισμό».

Μιλώντας την Πέμπτη (07.05.2026) στο OPEN, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «η ομιλία του πρωθυπουργού σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού», προσθέτοντας πως «αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αντιφατική στάση. Όπως είπε, στις υποθέσεις των κ.κ. Καραμανλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση υποστήριζε ότι το άρθρο πρέπει να αναθεωρηθεί, επειδή «οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές», ζητώντας fast track διαδικασία προς το δικαστικό συμβούλιο. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον ίδιο, στην τρέχουσα υπόθεση η κυβέρνηση «κρύβεται πίσω από το άρθρο 86» και ζητεί από τους βουλευτές να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα, καταψηφίζοντας την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

«Η κυβέρνηση φαίνεται να γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε και τις αναφορές του πρωθυπουργού στο άρθρο 16, λέγοντας ότι «η ίδια κυβέρνηση έφερε νόμο που το αντιστρατεύεται». «Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για το ζήτημα των Ανεξάρτητων Αρχών. Απαντώντας στις αναφορές του κ. Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο κ. Μητσοτάκης», εξηγώντας πως «υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας για την κ. Συγγούνα».

Κατά τον ίδιο, η υπόθεση αφορά μια Αρχή στην οποία «θα μπορούν να απευθυνθούν οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη αν παρακολουθηθούν». Κατηγόρησε, μάλιστα, τη Νέα Δημοκρατία ότι «επιχείρησε να στήσει παγίδα και τελικά έπεσε η ίδια μέσα σε αυτή».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε επίσης τον Κωστή Χατζηδάκη «να δώσει στη δημοσιότητα τα μηνύματα που επικαλείται ο κ. Μαρινάκης», ενώ επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που πρότεινε «τη διαδικασία των ανοιχτών βιογραφικών» για τις Ανεξάρτητες Αρχές. «Εμείς είπαμε ξεκάθαρα να υπάρχουν προκηρυγμένες θέσεις και βιογραφικά, ώστε ο καθένας να έχει καθαρή θέση», σημείωσε.

Παράλληλα, διερωτήθηκε «πού ακριβώς προβλέπει το Σύνταγμα ότι, αν δεν κλείσουν “πακέτο” οι Ανεξάρτητες Αρχές, δεν μπορεί να πληρωθεί μεμονωμένα μία θέση».

Για τα σενάρια συγκυβέρνησης

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια περί συγκυβέρνησης, ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Όσο και να μας ικετεύει η Νέα Δημοκρατία, δεν θα συγκυβερνήσουμε. Αυτές οι συζητήσεις περί συγκυβέρνησης είναι ονειρώξεις».

Πυρά και για ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποφύγει περαιτέρω διερεύνηση ενόψει εκλογών. «Τι μας είπε προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με ανοιχτά θέματα στη Δικαιοσύνη. Άρα, επειδή πλησιάζουν εκλογές, παρότι υπάρχουν στοιχεία, γράφουν στα παπούτσια τους τη Δικαιοσύνη, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ακόμη και την κ. Αραμπατζή», ανέφερε.

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι είναι πλέον «επίσημη θέση της κυβέρνησης» πως, επειδή πλησιάζουν εκλογές, «δεν θα γίνει άλλη έρευνα για σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά». Απαντώντας, δε, σε ισχυρισμούς περί «συμπαιγνίας» της αντιπολίτευσης, διερωτήθηκε αν «στην υποτιθέμενη συνωμοσία κατά της κυβέρνησης συμμετέχουν και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».