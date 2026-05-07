Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ “βλέπουν” διεθνή μέσα ενημέρωσης

Εν αναμονή της ανακοίνωσης της απάντησης του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πηγές του αραβικού μέσου Al Arabiya αποκάλυψαν ότι διεξάγονται εντατικές επαφές με στόχο τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι πηγές πρόσθεσαν επίσης σήμερα, Πέμπτη, ότι «τις επόμενες ώρες θα σημειωθεί εξέλιξη όσον αφορά την κατάσταση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο ζωτικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα».

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι επιτεύχθηκαν συμφωνίες σχετικά με την χαλάρωση του αποκλεισμού σε αντάλλαγμα για τη σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ αποκάλυψαν ότι η Ουάσιγκτον έθεσε «κόκκινες γραμμές» στις πιθανές συνομιλίες με το Ιράν.

Διευκρίνισαν ότι η αμερικανική πλευρά έθεσε ως προϋπόθεση την ιρανική δέσμευση να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, καθώς και την αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων στο Φαρντό, στο Νατάνζ και στο Ισφαχάν, και την απαγόρευση των υπόγειων πυρηνικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εφημερίδα «Wall Street Journal».

Ανέφεραν, δε, ότι η Ουάσιγκτον επιδίωξε μια προσωρινή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου διάρκειας 20 ετών, με παράδοση όλων των εμπλουτισμένων πυρηνικών υλικών.

Επιβεβαίωσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ επέμειναν στη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, με σταδιακή χαλάρωση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών έως την ολοκλήρωση της τελικής συμφωνίας.

Επιπλέον, τόνισαν την ανάγκη απαγόρευσης όλων των διοδίων, απομάκρυνσης των ναρκών και επιβολής μέτρων αναγκαστικής διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.