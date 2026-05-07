Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο Μεσολόγγι, βρέθηκε καραμπίνα δίπλα του

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (7/5) ένας 62χρονος άνδρας στην εθνική οδό Νεοχωρίου – Λούρου, στο Μεσολόγγι, προκαλώντας συναγερμός στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του της τοπικής ιστοσελίδας messolonghivoice δίπλα στη σορό του φέρεται να βρέθηκε καραμπίνα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.