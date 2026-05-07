MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το Σάββατο (9/5) ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover – Δείτε σε ποιο σημείο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 9 Μαΐου, στο πλαίσιο εργασιών για το Flyover, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο (09/05/2026) κατά τις ώρες 22:15 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Συγκεκριμένα:

  • Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).
  • Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.
  • Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Επίσης, η Τροχαία ζητάει την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

Διακοπή κυκλοφορίας Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί με σοφιστείες να δημιουργήσει σύγχυση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συνελήφθησαν o πλοίαρχος και o αξιωματικός γέφυρας για τη βύθιση του φορτηγού πλοίου βόρεια της Άνδρου

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Οικογενειακή τραγωδία στο Τέξας: Εστιάτορας σκότωσε σύζυγο, παιδιά και αυτοκτόνησε

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Το Ιράν διαψεύδει ότι έπληξε πλοίο συμφερόντων της Νότιας Κορέας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Επαναλειτουργία εφαρμογής καταχώρησης ποσοτήτων για Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Χωρίς τελεσίδικη απόφαση κανένα στέλεχος εκτός ψηφοδελτίων – Η πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση