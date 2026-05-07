Ηράκλειο: Η αδερφή του 21χρονου Νικήτα επιτέθηκε στους αστυνομικούς που δεν τον προστάτευσαν – Δείτε βίντεο

Οργισμένη ήταν η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα για την παρουσία αστυνομικών στην κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

«Να φύγετε» ζητούσε η αδελφή του 21χρονου Νικήτα από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν έξω από την εκκλησία στο χωριό Χώνος του Μυλοποτάμου, που γινόταν η κηδεία.

Η κοπέλα σπρώχνει τον αστυνομικό και του ζητά να φύγει από το σημείο εξοργισμένη που δεν τον προστάτεψαν όταν ο αγαπημένος της αδελφός ήταν εν ζωή.

Σημειώνεται πως πολλές φορές η ίδια μαζί με τον Νικήτα είχαν επισκεφτεί το Αστυνομικό Μέγαρο για να ζητήσουν βοήθεια, μετά τις επιθέσεις που είχαν δεχθεί από τον 54χρονο.

Εξοργισμένοι ήταν όλοι οι συγγενείς. «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», φέρονται να φώναζαν εκφράζοντας την πίκρα και την αγανάκτησή τους μέσα σε μια ήδη εξαιρετικά φορτισμένη ημέρα. Σύμφωνα με την οικογένεια, είχαν απευθυνθεί στις Αρχές επί τρία χρόνια, ζητώντας παρέμβαση και προστασία.