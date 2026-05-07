MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηράκλειο: Η αδερφή του 21χρονου Νικήτα επιτέθηκε στους αστυνομικούς που δεν τον προστάτευσαν – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οργισμένη ήταν η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα για την παρουσία αστυνομικών στην κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

«Να φύγετε» ζητούσε η αδελφή του 21χρονου Νικήτα από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν έξω από την εκκλησία στο χωριό Χώνος του Μυλοποτάμου, που γινόταν η κηδεία.

Η κοπέλα σπρώχνει τον αστυνομικό και του ζητά να φύγει από το σημείο εξοργισμένη που δεν τον προστάτεψαν όταν ο αγαπημένος της αδελφός ήταν εν ζωή.

Δείτε το βίντεο του patris.gr:

Σημειώνεται πως πολλές φορές η ίδια μαζί με τον Νικήτα είχαν επισκεφτεί το Αστυνομικό Μέγαρο για να ζητήσουν βοήθεια, μετά τις επιθέσεις που είχαν δεχθεί από τον 54χρονο.

Εξοργισμένοι ήταν όλοι οι συγγενείς. «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», φέρονται να φώναζαν εκφράζοντας την πίκρα και την αγανάκτησή τους μέσα σε μια ήδη εξαιρετικά φορτισμένη ημέρα. Σύμφωνα με την οικογένεια, είχαν απευθυνθεί στις Αρχές επί τρία χρόνια, ζητώντας παρέμβαση και προστασία.

Κηδεία Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Τραγωδία με βρέφος στην Αίγινα: “Οι γονείς είναι απαρηγόρητοι, μας πήραν τηλέφωνο κλαίγοντας” λέει συγγενής του ζευγαριού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν κοσμήματα παριστάνοντας υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και λογιστικού γραφείου στη Θέρμη – Λεία πάνω από 32.000 ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Κτηνωδία στην Κόρινθο: Ακρωτηρίασαν και εγκατέλειψαν σκύλο κοντά σε εκκλησία – Σκληρές εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Χανταϊός: Το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε είχε ταξιδέψει σε Χιλή, Ουρουγουάη και Αργεντινή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Έρευνα ΕΒΕΘ: Ώριμοι οι Θεσσαλονικείς για τεχνολογικές λύσεις και AI – “Αγκάθι” το κυκλοφοριακό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κόρινθος: Μυστήριο με την 16χρονη που βρέθηκε στη Διώρυγα – Κατάφερε να κολυμπήσει 20 λεπτά πριν τη σώσουν