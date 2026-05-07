Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Αναφορές για τρεις νεκρούς, ανάμεσά τους και ο δράστης
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε στην πόλη Λιντς της Αυστρίας, μετά από περιστατικό πυροβολισμών έξω από εστιατόριο.
Σύμφωνα με αναφορές από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο περιστατικό έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άνθρωποι.
Πληροφορίες της εφημερίδας “Kronen Zeitung” αναφέρουν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε μια ηλικιωμένη και στη συνέχεια μια νεότερη γυναίκα μπροστά από το κατάστημα.
Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να αυτοκτόνησε.
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.