Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Αναφορές για τρεις νεκρούς, ανάμεσά τους και ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Λιντς της Αυστρίας, μετά από περιστατικό πυροβολισμών έξω από εστιατόριο.

Σύμφωνα με αναφορές από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο περιστατικό έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άνθρωποι.

Πληροφορίες της εφημερίδας “Kronen Zeitung” αναφέρουν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε μια ηλικιωμένη και στη συνέχεια μια νεότερη γυναίκα μπροστά από το κατάστημα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.