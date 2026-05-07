ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε ο Χατσίδης, ατομικό ο Γιακουμάκης

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (10/05, 19:30) με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής των πλέι οφ του Πρωταθλήματος.

Ο Δημήτρης Χατσίδης προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το σημερινό μενού ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo, παιχνίδια κατοχής και στη συνέχεια το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στην τακτική.

Την Παρασκευή (08/05) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.

