Αλάτι: Εχθρός ή απαραίτητος σύμμαχος; Τι λένε οι ειδικοί για την κατανάλωσή του και τα διαφορετικά είδη

Πόσο «ένοχο» είναι τελικά το αλάτι για τα προβλήματα υγείας, όπως η υπέρταση; Κάνουν διαφορά οι πιο ακριβές ποικιλίες; Οι ειδικοί εξηγούν.

Το αλάτι εδώ και δεκαετίες θεωρείται ένας από τους βασικούς «διατροφικούς ενόχους», έχοντας κατηγορηθεί για πλήθος προβλημάτων υγείας — από την υψηλή αρτηριακή πίεση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, μέχρι την άνοια και τον καρκίνο του στομάχου.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η αυξημένη κατανάλωση αλατιού συνδέεται άμεσα με τη σύγχρονη διατροφή, καθώς τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα — όπως ψωμί, αρτοσκευάσματα, τηγανητά και δημητριακά πρωινού — περιέχουν μεγάλες ποσότητες «κρυφού» νατρίου.

Παράλληλα, η πλήρης αποφυγή του δεν είναι ούτε ρεαλιστική ούτε υγιεινή.

«Για τους ανθρώπους που ακολουθούν μια διατροφή που αποτελείται από ολόκληρες τροφές και μαγειρεύουν τα περισσότερα γεύματά τους από την αρχή στο σπίτι, η προσθήκη αλατιού είναι ένα ευεργετικό και πραγματικά σημαντικό μέρος της διατροφής», εξηγεί η διατροφολόγος Jenna Hope. «Το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν οι άνθρωποι ακολουθούν μια διατροφή πλούσια σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα», τονίζει.

Τι είναι το αλάτι και γιατί το χρειάζεται ο οργανισμός

Το αλάτι αποτελεί φυσικό ορυκτό που αποτελείται κυρίως από χλωριούχο νάτριο και προέρχεται είτε από την εξάτμιση θαλασσινού νερού είτε από εξόρυξη πετρωμάτων (αλίτης). Το νάτριο που περιέχει είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό, καθώς:

ρυθμίζει την ισορροπία των υγρών

συμβάλλει στη σωστή λειτουργία των νεύρων

υποστηρίζει τη μυϊκή δραστηριότητα

συμμετέχει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Μικρές ποσότητες άλλων μετάλλων, όπως ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο και σίδηρος, συμβάλλουν επίσης σε βασικές λειτουργίες του σώματος — αν και συχνά αφαιρούνται κατά την επεξεργασία.

Πόσο είναι αρκετό;

Ένα κουταλάκι του γλυκού (περίπου 6 γραμμάρια αλατιού) περιέχει περίπου 2.300 mg νατρίου — ποσότητα που υπερβαίνει τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη. Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς υγείας, η κατανάλωση θα πρέπει να περιορίζεται κάτω από τα 5–6 γραμμάρια ημερησίως για τους ενήλικες.

Τα βασικά είδη αλατιού στη διατροφή

Στην αγορά υπάρχουν πολλά είδη αλατιού, με μικρές διατροφικές διαφορές αλλά σημαντικές διαφοροποιήσεις στη γεύση και την υφή:

Επιτραπέζιο : Ραφιναρισμένο, με λεπτή υφή

: Ραφιναρισμένο, με λεπτή υφή Θαλασσινό : Προέρχεται από εξάτμιση θαλασσινού νερού

: Προέρχεται από εξάτμιση θαλασσινού νερού Maldon : Ποικιλία σε νιφάδες, ιδανικό για γαρνίρισμα

: Ποικιλία σε νιφάδες, ιδανικό για γαρνίρισμα Ιμαλαΐων : Ροζ, με ίχνη πολλών μετάλλων

: Ροζ, με ίχνη πολλών μετάλλων Kosher : Μεγαλύτεροι κόκκοι, ιδανικό για μαγείρεμα

: Μεγαλύτεροι κόκκοι, ιδανικό για μαγείρεμα Ιωδιούχο: Ενισχυμένο με ιώδιο για υποστήριξη του θυρεοειδούς

Παρά τη δημοφιλία «εναλλακτικών» επιλογών, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διαφορά τους στην υγεία είναι περιορισμένη.

Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα με το αλάτι

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το βασικό ζήτημα δεν είναι το είδος του αλατιού αλλά η ποσότητα.

Η υπερβολική πρόσληψη νατρίου:

* αυξάνει την κατακράτηση υγρών

* οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης

* επιβαρύνει την καρδιά και τα αγγεία

Εκτιμάται μάλιστα ότι εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως θα μπορούσαν να προληφθούν με μείωση της κατανάλωσης αλατιού.

Το «κρυφό» αλάτι στη σύγχρονη διατροφή

Περίπου το 75% του αλατιού που καταναλώνουμε δεν προέρχεται από το αλάτι που προσθέτουμε στο φαγητό, αλλά από επεξεργασμένα τρόφιμα. Αντίθετα, φυσικές πηγές αλατιού – όπως ψάρια, ελιές ή τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση – θεωρούνται πιο ποιοτικές επιλογές.

Για να μειώσετε το αλάτι χωρίς να χάσετε τη γεύση, οι ειδικοί προτείνουν να χρησιμοποιείται μυρωδικά και μπαχαρικά, όπως σκόρδο, κύμινο, πάπρικα, είτε ξύδι και λεμόνι. Η σταδιακή μείωση του αλατιού θα βοηθήσει ώστε να προσαρμοστούν οι γευστικοί κάλυκες. Η απότομη διακοπή δεν θα είναι αποτελεσματική.

Τελικά: Είναι το αλάτι κακό;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: όχι — αλλά ούτε και αθώο. Το νάτριο είναι απαραίτητο για τη ζωή, όμως η υπερβολική κατανάλωση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της δυτικής διατροφής, συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Οι ανάγκες διαφέρουν από άτομο σε άτομο, γι’ αυτό και η εξατομικευμένη καθοδήγηση από γιατρό ή διατροφολόγο παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή.

Πηγή: iatropedia.gr