Θεσσαλονίκη: Χάος στον Περιφερειακό μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ – Ουρές χιλιομέτρων

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 14:15 στο ύψος των Σαράντα Εκκλησιών με κατεύθυνση προς δυτικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τα δύο οχήματα έχουν απομακρυνθεί στην άκρη του δρόμου, ωστόσο η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται σε μεγάλο μήκος του οδικού άξονα.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Δείτε χάρτη