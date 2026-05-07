Θεσσαλονίκη: Χάος στον Περιφερειακό μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ – Ουρές χιλιομέτρων
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 14:15 στο ύψος των Σαράντα Εκκλησιών με κατεύθυνση προς δυτικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τα δύο οχήματα έχουν απομακρυνθεί στην άκρη του δρόμου, ωστόσο η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται σε μεγάλο μήκος του οδικού άξονα.
Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
Δείτε χάρτη