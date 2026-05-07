Mπακς για Γιάννη Αντετοκούνμπο: Θα αποφασίσουμε μέσα στις επόμενες 6-7 βδομάδες

αμφίβολο και κανείς δεν γνωρίζει ακόμα αν ο Έλληνας σούπερ σταρ θα υπογράψει νέο max συμβόλαιο με τα Ελάφαι ή θα επιλέξει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο NBA να αλλάξει ομάδα.

Ο Τζίμι Χάσλαμ, εκ των ιδιοκτητών των Μπακς, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Τέιλορ Τζένκινς μίλησε για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις θα παρθούν στις επόμενες 6-7 εβδομάδες.

«Ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην άμεση επικοινωνία με τον Γιάννη, απολύτως κανένα και πάντα ξέραμε ποια ήταν η θέση του.

Νομίζω ότι κι εκείνος πάντα ήξερε ποια ήταν η δική μας θέση. Κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις από τη στιγμή που τελείωσε η σεζόν.

Κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες, θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει μέγιστο συμβόλαιο και θα παραμείνει μαζί μας ή αν θα παίξει κάπου αλλού», ήταν τα λόγια του Τζίμι Χάσλαμ.

