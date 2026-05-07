Έξι ώρες κράτησε η ΚΟ της ΝΔ: “Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, ιδρώστε όλοι τη φανέλα” το μήνυμα Μητσοτάκη – Τα καρφιά και οι γκρίνιες

Με μηνύματα ενότητας, καρφιά αλλά και εσωκομματικές αιχμές ολοκληρώθηκε η σχεδόν έξι ωρών συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με τον πρωθυπουργό να κρατά ισορροπίες, αφήνοντας χώρο στους προβληματισμούς των βουλευτών, αλλά με σαφή πλαίσια.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε πακέτο προτάσεων για την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση. Επίσης, κάλεσε τους βουλευτές να αποφύγουν τη «μίζερη εσωστρέφεια» και «να ιδρώσουν τη φανέλα», ενώ επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και έστειλε μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι εντός ψηφοδελτίων.

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συζήτησης, δεν έλειψαν οι αιχμές. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έστειλε «καρφιά» στον Νίκο Δένδια για την απουσία του, ο Μάκης Βορίδης αποκάλεσε την «ακτιβίστρια» την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, ο Θάνος Πλεύρης ζήτησε να σταματήσει το «προστατευμένο περιβάλλον» για τους υπουργούς. Ωστόσο, βουλευτές άφησαν αιχμές για συμπεριφορές εξωκοινοβουλευτικών υπουργών έναντί τους και την έλλειψη διαβούλευσης σε κρίσιμες αποφάσεις.

Μητσοτάκης: Να ιδρώσουμε τη φανέλα

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του κάλεσε τους βουλευτές να «μιλούν τη γλώσσα των πολιτών», υπενθυμίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει το υπ’ αριθμό ένα πρόβλημα. Παράλληλα, ζήτησε να αποφευχθεί η «μίζερη εσωστρέφεια», ξεκαθαρίζοντας ότι ο εσωτερικός προβληματισμός είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί να συνοδεύεται από εναλλακτικές προτάσεις και να μην μετατρέπεται σε δημόσια εσωκομματική αντιπαράθεση. «Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα το κάνουμε όλοι μαζί», ήταν το μήνυμά του προς τους βουλευτές.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν θα αφήσουμε τη βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές», τόνισε, ζητώντας να είναι «ταχύτατος, σαφής, απρόσκοπτος» ο δρόμος για τη δικαίωση των εμπλεκόμενων βουλευτών. Καλώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «να διαψεύσει την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη», ανακοίνωσε ότι όλοι οι βουλευτές της ΝΔ θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον το επιθυμούν, τονίζοντας ότι «χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας».

Επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευση

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη στάση του στην πρόσφατη απόπειρα διορισμού επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση ότι «υπαναχώρησε από μια πολιτική συμφωνία, ενώ την ίδια ώρα μιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές», σημείωσε ότι τέτοιες τακτικές «μπορεί να ταιριάζουν σε φοιτητικά αμφιθέατρα, αλλά όχι στη Βουλή».

Βέλη έστρεψε και κατά του συνόλου της αντιπολίτευσης, στο οποίο καταλόγισε «αμήχανη αφωνία» και αποκλειστική αγωνία να πλήξει «το ήθος της παράταξης».

Αναφερόμενος στον «τοξικό λόγο» περί «μαφίας» και «εγκληματικής οργάνωσης», ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στον Γιώργο Μυλωνάκη, επισημαίνοντας ότι «το ποιος είναι ο αδίστακτος ένοχος το μαρτυρά η μάχη ζωής που δίνει».

Οι προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Εκτενή αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στις προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την οποία χαρακτήρισε «αιχμή» της κυβερνητικής προσπάθειας.

Το πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, την αναθεώρηση της μονιμότητας στο Δημόσιο μέσω καθολικής αξιολόγησης, αλλαγή στον νόμο περί ευθύνης υπουργών με κατάργηση των Προανακριτικών Επιτροπών, εξαετή μη ανανεώσιμη θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επέκταση της επιστολικής ψήφου εντός Ελλάδας, συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής ισορροπίας, και προβλέψεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κλιματική Αλλαγή.

Παράλληλα, στις κυβερνητικές προτάσεις περιλαμβάνονται αλλαγές στον τρόπο της επιλογής της ηγεσίας των Ανώτατων Δικαστηρίων, με στόχο τον περιορισμό του κυβερνητικού ρόλου.

Μηνύματα σε υπουργούς «να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό»

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης παρενέβη σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.

Η πρώτη παρέμβαση αφορούσε το πρόσφατο επεισόδιο μεταξύ του βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα και του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, κατά τη διάρκεια επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης μετέφερε την «προσωπική ενόχλησή» του, ζητώντας από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου «να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό. Ακόμα και η άρνηση να γίνεται χωρίς παρεξηγήσεις». Ταυτόχρονα ζήτησε και από τους βουλευτές να βλέπουν «τη μεγάλη εικόνα», αναγνωρίζοντας ότι «τα αιτήματα πάντα θα είναι περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν».

Η δεύτερη παρέμβαση ήρθε όταν ο βουλευτής Εύβοιας, Θανάσης Ζεμπίλης, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Ο πρωθυπουργός αντέδρασε λέγοντας: «Αυτό είναι εκτός συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση» και ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι της παρούσης».

Η εσωκομματική γκρίνια

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, υπήρξαν παρεμβάσεις από κυβερνητικούς βουλευτές, που εξέφρασαν «γκρίνια» για το «επιτελικό κράτος», τη συμπεριφορά εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, αλλά και τον ρόλο τους.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης σημείωσε ότι αν και ψήφισε θετικά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «για να μη δημιουργήσει πρόβλημα στην παράταξη», η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενημερώθηκε για μία ήδη ειλημμένη απόφαση, χωρίς να κληθεί σε διαβούλευση. Ο βουλευτής Αχαΐας, και εκ των 5 που υπέγραψαν την επιστολή κατά του επιτελικού κράτους, ανέφερε ότι η κυβέρνηση λογοδοτεί στον Πρωθυπουργό, αλλά ελέγχεται πολιτικά από τη Βουλή και στηρίζεται από τους βουλευτές. Τόνισε ότι η παράταξη δεν κυβερνά «μέσα από μελέτες» και πως κανένα τεχνοκρατικό κείμενο, όπως το σχέδιο Πισσαρίδη ή μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΟΟΣΑ και του ΙΟΒΕ, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική εντολή.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μπουκώρος άφησε αιχμές για εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που στη συνέχεια κατεβαίνουν υποψήφιοι βουλευτές, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον Χρήστο Τριαντόπουλο, που είναι εσωκομματικός του αντίπαλος στη Μαγνησία.

Ο Μίλτος Χρυσομάλλης επισήμανε ότι οι βουλευτές «πολλές φορές δεν γνωρίζουν σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν», ενώ το πρόβλημα εντείνεται με τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που «λειτουργούν με το βλέμμα στην προσωπική τους πολιτική διαδρομή». Ο Διονύσης Σταμενίτης, χαρακτήρισε μεν «εντυπωσιακό» τον απολογισμό της επταετίας, ωστόσο ζήτησε θεσμική ενίσχυση της συμμετοχής των βουλευτών στη διαμόρφωση νομοσχεδίων, σημειώνοντας ότι πολλοί αισθάνονται τον ρόλο τους περιορισμένο.

Ο Γιάννης Παππάς, επίσης εκ των 5 βουλευτών που συνυπέγραψαν την επιστολή με κριτική για το «επιτελικό κράτος», ζήτησε αναβάθμιση του βουλευτικού ρόλου. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η κριτική του «δεν έχει στόχο την κατάργηση αλλά τη βελτίωση» του μοντέλου. Ο Θανάσης Ζεμπίλης, επίσης εκ των πέντε βουλευτών, πρόσθεσε ότι «δεν μας απαξιώνει μόνο η Κοβέσι ως βουλευτές, αλλά και φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στόχευσε τους υπουργούς που «μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους» και κρύβονται στα δύσκολα, ενώ ο Θάνος Πλεύρης τάχθηκε υπέρ του ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού και πρότεινε κώλυμα εξωκοινοβουλευτικού υπουργού να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής. Παράλληλα, ζήτησε «να σταματήσει η ανούσια προστασία υπουργών» και να μπει «στοπ στο προστατευμένο περιβάλλον».

Κριτική σε Κοβέσι, καρφιά για «απόντες»

Από την άλλη πλευρά, ο Μάκης Βορίδης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος ως «κατάκτηση που θα μείνει και μετά από εμάς» και εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά της Λάουρα Κοβέσι, χαρακτηρίζοντάς την «ακτιβίστρια δικαστικό», ενώ ζήτησε να μπει «οριστικό τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι χρειάζεται «ενότητα χωρίς σιωπή, αυτοκριτική χωρίς αυτοϋπονόμευση», προσθέτοντας ότι ο «αντίπαλος δεν είναι μέσα στην αίθουσα». Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι «οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους». Ο Βασίλης Σπανάκης υιοθέτησε πιο μαχητικό τόνο, λέγοντας «είμαστε θυμωμένοι αλλά όχι ηττημένοι» και καλώντας την παράταξη να περάσει «από την άμυνα στην επίθεση».

«Καρφί» έστειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Νίκο Δένδια. «Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην ΚΟ», είπε, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε χαριτολογώντας: «Επειδή δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο, γιατί έκανα εμφύτευση, μιλάω πιο άνετα, δεν ιδρώνουν όλοι την φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στην σελήνη για να μην μιλήσουν».

Αιχμές κατά των διαφωνούντων ότι «διαφοροποιούνται χωρίς προτάσεις», άφησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, επισημαίνοντας ότι η ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η «κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα».

Ανάμεσα στις πιο ασυνήθιστες προτάσεις, ο βουλευτής Τάσος Δημοσχάκης ζήτησε να διενεργείται «ψυχοκοινωνικό τεστ στους υποψηφίους βουλευτές πριν την εκλογή».

«Το επιτελικό κράτος είχε την τιμητική του»

Αποχωρώντας από τη συνεδρίαση, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το κλίμα «χρήσιμο».

Ερωτηθείς αν υπήρξε γκρίνια, απάντησε στους δημοσιογράφους: «Πολύ λίγη. Τι πάει να πει γκρίνια; Εσείς γκρίνια ψάχνετε», ενώ σχολίασε πως «το επιτελικό κράτος είχε την τιμητική του, αυτό είναι το μόνο βέβαιο».