Θεσσαλονίκη: Αύριο οι ανακοινώσεις της Ryanair για την βάση της στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

Αύριο (8/5), στην Αθήνα, αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της η αεροπορική εταιρία Ryanair για το μέλλον της παρουσίας της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Μετά τις πληροφορίες για κλείσιμο της βάσης της από τον Οκτώβριο, η πόλη παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς το διακύβευμα αφορά τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας.

Το μέτωπο των φορέων της πόλης είναι κοινό για το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, λόγω υψηλού κόστους. Και ενώ τα βλέμματα στρέφονται στις ανακοινώσεις της εταιρίας, παράλληλα αύριο οι φορείς προχωρούν στη σύσταση συντονιστικής επιτροπής για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο.

Την ίδια ώρα, σε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκονται οι περίπου 100 εργαζόμενοι, που απασχολούνται ως επίγειο και ιπτάμενο προσωπικό στη βάση της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.

