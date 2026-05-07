ΕΕΘ: Πλήγμα για τον τουρισμό και τους επαγγελματίες ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία

Την εκτίμηση ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα επιφέρει πλήγμα στο τουριστικό προφίλ του Νομού Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και θα επηρεάσει αρνητικά τους επαγγελματίες του κλάδου και γενικότερα το οικονομικό γίγνεσθαι της περιοχής, διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ)

Το ΕΕΘ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία μιας συμμαχίας φορέων, ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.

Επισημαίνει ότι «το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έχει παραχωρηθεί, δεν έχει πουληθεί, και ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αναπτυξιακή προοπτική του αεροδρομίου, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής, και όχι μόνο, οικονομίας» και υπογραμμίζει «την ανάγκη δημιουργίας μιας επιτροπής η οποία θα σχεδιάζει τη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων που αφορούν σημαντικές υποδομές, όπως το αεροδρόμιο, το λιμάνι, ο σιδηρόδρομος κτλ., ώστε η πόλη και οι φορείς της να μην αιφνιδιάζονται από αποφάσεις εταιρειών που λειτουργούν με όρους αγοράς και με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία».

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το μέλλον της Θεσσαλονίκης μας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής. «Κανένας απολύτως δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην και εις βάρος της πόλης, βάζοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών», συμπλήρωσε.