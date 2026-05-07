Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Τσουαμενί άφησε αναίσθητο τον Βαλβέρδε με δεξί κροσέ, στο νοσοκομείο ο Ουρουγουανός με αναπηρικό καροτσάκι

Σκηνικά που δεν έχουν προηγούμενο συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης, με το προπονητικό κέντρο των Μαδριλένων να μετατρέπεται σε ρινγκ και τον… μποξέρ Τσουαμενί να στέλνει στο νοσοκομείο τον συμπαίκτη του, Βαλβέρδε.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οι Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε πιάστηκαν στα χέρια με τον Ουρουγουανό μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης να δέχεται ένα άσχημο χτύπημα από τον Γάλλο.

Συγκεκριμένα, ο Τσουαμενί, με ένα δυνατό δεξί κροσέ, άφησε αναίσθητο τον Βαλβέρδε, ο οποίος στην πτώση του άνοιξε το κεφάλι. Ο Ουρουγουανός διακομίστηκε στο νοσοκομείο πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι!

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι Τσουαμενί και Βαλβέρδε δεν πρόκειται να τη… γλιτώσουν από τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ αναμένεται να τιμωρήσει σκληρά τους δύο ποδοσφαιριστές για την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά τους.

