Survivor: Ερωτικά καλέσματα πριν την αποχώρηση

Το μεικτό αγώνισμα επάθλου με τους διαγωνιζόμενους του τουρκικού Survivor, φέρνει ξανά κοντά τις δύο ομάδες για τη ρεβάνς απόψε, Πέμπτη 07 Μαΐου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με απρόβλεπτες εξελίξεις.

Ήδη από την πρώτη συνάντηση της ελληνικής και της τουρκικής ομάδας, ήταν ορατές κάποιες συμπάθειες εκατέρωθεν. Η δεύτερη συνάντηση έρχεται να επιβεβαιώσει πως όντως έχουν αναπτυχθεί κάποια αισθήματα!

Το ενδιαφέρον του Γιώργου Πολύχρου είχε κεντρίσει η δυναμική Nefise Karatay, νικήτρια του τουρκικού Survivor 2023. Απόψε, που συναντιούνται ξανά οι δύο Survivors, ο Γιώργος Λιανός μεταφέρει την ανοιχτή πρόσκληση του Γιώργου Πολύχρου στη Nefise, να πάνε μαζί στο ταξίδι που κέρδισε στο διαγωνισμό τραγουδιού! Ποια θα είναι ανταπόκρισή της στο κάλεσμά του;

Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό φλερτ που παρακολουθούμε καθώς, ήδη από την προηγούμενη συνάντησή τους, ο Bariş Murat Yagci είχε χάσει τα λόγια του με την Αριάδνη Δημητρέλου και όπως αποκάλυψε η ίδια, της είχε χαρίσει την μπαντάνα του. Τώρα, που το αγώνισμα επάθλου τους φέρνει ξανά στον ίδιο στίβο μάχης, ο Bariş έρχεται προετοιμασμένος και δίνει στην Αριάδνη ένα ερωτικό γράμμα που έγραψε με όλα όσα νιώθει για εκείνη.

Το αγώνισμα επάθλου ανάμεσα στις δύο μεικτές ομάδες είναι μία ευχάριστη νότα για όλους. Όταν όμως ολοκληρωθεί, η Μαντίσα Τσότα, ο Νίκος Κάππος και ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ θα αγωνιστούν για την ατομική ασυλία. Οι δύο Survivors που δεν θα τα καταφέρουν θα χρειαστεί να μονομαχήσουν, για την παραμονή τους στο Survivor. Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει απόψε;

