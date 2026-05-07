Χανταϊός: Καλά στην υγεία του ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο – Σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ

THESTIVAL TEAM

Σε τακτική επικοινωνία με τον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο MV HONDIUS, παραμένει ο ΕΟΔΥ, παρακολουθώντας στενά την πορεία της υγείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο Έλληνας επιβάτης, είναι ομογενή, ηλικίας 70 ετών και είναι καλά στην υγεία του.

Με τον κατάπλου του πλοίου στην Τενερίφη αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αποβίβασης των επιβατών, η οποία θα πραγματοποιηθεί βάσει των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκές αρχές.

Για τους επιβάτες που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα Χανταϊού προβλέπεται ειδικό πρωτόκολλο μετακίνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά τους.

Εφόσον ο Έλληνας επιβάτης συνεχίσει να παραμένει υγιής, θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει ο ίδιος εάν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή αν θα μεταβεί σε άλλη χώρα της επιλογής του.

Αντίθετα, για τους επιβάτες που εμφανίζουν συμπτώματα θα εφαρμοστεί διαφορετικό και αυστηρότερο υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει άμεση ιατρική φροντίδα και περιορισμό επαφών, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

