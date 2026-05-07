MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαριλένα Γεραντώνη: Εργασιακά δεν μπορείς να νιώθεις πλήρως καλυμμένος ούτε στην ΕΡΤ

|
THESTIVAL TEAM

Η Μαριλένα Γεραντώνη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη συνάδελφο της, Πολυξένη Καραμίχα και στο ένθετο Real life αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην επαγγελματική της διαδρομή και στην παρουσία της στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια

Μετράς περίπου 20 χρόνια πορείας. Περίμενες ότι το ταξίδι θα έχει αυτή την εξέλιξη;

Όχι, δεν το περίμενα. Είχα πάντα αυτό το “μικρόβιο” να πάω λίγο παραπέρα, να μάθω κάτι νέο. Ήρθαν, όμως, κάποιες συγκυρίες και βρέθηκα στην παρουσίαση. Ήταν και πολύ ευτυχής συγκυρία. Ήταν τότε στον ΣΚΑΪ, γύρω στο 2015, που δεν υπήρχε μεσημεριανό δελτίο τα Σαββατοκύριακα. Τότε αποφάσισαν να κάνουν 24ωρη ροή και στη συνέχεια δελτία και τα Σαββατοκύριακα. Το ανέθεσαμν σε τρεις γυναίκες εκ περιτροπής και ήμουν μία από αυτές.

Έτσι ξεκίνησα. Ήταν ευκαιρία, αλλά πρέπει να την αρπάζεις και να δουλεύεις. Το ότι σου δίνεται μια ευκαιρία δεν σημαίνει ότι θα μείνεις αν δεν προσπαθήσεις. Αυτή η δουλειά θέλει εγρήγορση, να μην επαναπαύεσαι. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ανά πάσα στιγμή μπορεί όλα να ανατραπούν.

Ούτε στην ΕΡΤ αισθάνεσαι μια μεγαλύτερη ασφάλεια;

Η ΕΡΤ έχει πλέον 24ωρη ροή, πολλές εκπομπές και δελτία, που σου δημιουργούν μια σχετική ασφάλεια με την έννοια ότι θα υπάρχει ένας ρόλος για εσένα. Αλλά εργασιακά δεν μπορείς να νιώθεις πλήρως καλυμμένος. Είναι όμως ένα κανάλι που επενδύει στην ενημέρωση, στο ρεπορτάζ και στην ανάλυση και έχει γίνει σημείο αναφοράς. Για παράδειγμα, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για πάνω από 50 ημέρες υπήρχε 24ωρη κάλυψη, με εξαίρεση τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο.

Κανένα άλλο κανάλι δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Και δεν έμεινε μόνο στη ροή της είδησης, αλλά υπήρξε και ουσιαστική ανάλυση με ειδικούς και ανταποκριτές. Στάλθηκε κόσμος στον Λίβανο, στο Ισραήλ, στις χώρες του Κόλπου, υπήρχε ανταποκρίτρια στο Κάιρο αλλά και δίκτυο από Ευρώπη και Αμερική. Υπήρξε προσπάθεια να δοθεί το ευρύτερο πλαίσιο. Σε αυτή την κρίση η ΕΡΤ έκανε τη διαφορά, γιατί δεν μετέδωσε μόνο τι συμβαίνει αλλά βοήθησε τον τηλεθεατή να καταλάβει τι σημαίνει αυτό που συμβαίνει.

Μαριλένα Γεραντώνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Ηράκλειο: Ξέσπασμα οργής των συγγενών του 21χρονου στην κηδεία του – “Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν”, φώναζαν στους αστυνομικούς

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται πρώτοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Άρης: Ο Μορόν ανεβάζει στροφές ενόψει ΟΦΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε ο Χατσίδης, ατομικό ο Γιακουμάκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν κοσμήματα παριστάνοντας υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και λογιστικού γραφείου στη Θέρμη – Λεία πάνω από 32.000 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Meghan Markle: Επέστρεψε στις ΗΠΑ ο πατέρας της Thomas μετά τον ακρωτηριασμό