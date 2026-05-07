Μαριλένα Γεραντώνη: Εργασιακά δεν μπορείς να νιώθεις πλήρως καλυμμένος ούτε στην ΕΡΤ

Η Μαριλένα Γεραντώνη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη συνάδελφο της, Πολυξένη Καραμίχα και στο ένθετο Real life αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην επαγγελματική της διαδρομή και στην παρουσία της στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια

Μετράς περίπου 20 χρόνια πορείας. Περίμενες ότι το ταξίδι θα έχει αυτή την εξέλιξη;

Όχι, δεν το περίμενα. Είχα πάντα αυτό το “μικρόβιο” να πάω λίγο παραπέρα, να μάθω κάτι νέο. Ήρθαν, όμως, κάποιες συγκυρίες και βρέθηκα στην παρουσίαση. Ήταν και πολύ ευτυχής συγκυρία. Ήταν τότε στον ΣΚΑΪ, γύρω στο 2015, που δεν υπήρχε μεσημεριανό δελτίο τα Σαββατοκύριακα. Τότε αποφάσισαν να κάνουν 24ωρη ροή και στη συνέχεια δελτία και τα Σαββατοκύριακα. Το ανέθεσαμν σε τρεις γυναίκες εκ περιτροπής και ήμουν μία από αυτές.

Έτσι ξεκίνησα. Ήταν ευκαιρία, αλλά πρέπει να την αρπάζεις και να δουλεύεις. Το ότι σου δίνεται μια ευκαιρία δεν σημαίνει ότι θα μείνεις αν δεν προσπαθήσεις. Αυτή η δουλειά θέλει εγρήγορση, να μην επαναπαύεσαι. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ανά πάσα στιγμή μπορεί όλα να ανατραπούν.

Ούτε στην ΕΡΤ αισθάνεσαι μια μεγαλύτερη ασφάλεια;

Η ΕΡΤ έχει πλέον 24ωρη ροή, πολλές εκπομπές και δελτία, που σου δημιουργούν μια σχετική ασφάλεια με την έννοια ότι θα υπάρχει ένας ρόλος για εσένα. Αλλά εργασιακά δεν μπορείς να νιώθεις πλήρως καλυμμένος. Είναι όμως ένα κανάλι που επενδύει στην ενημέρωση, στο ρεπορτάζ και στην ανάλυση και έχει γίνει σημείο αναφοράς. Για παράδειγμα, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για πάνω από 50 ημέρες υπήρχε 24ωρη κάλυψη, με εξαίρεση τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο.

Κανένα άλλο κανάλι δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Και δεν έμεινε μόνο στη ροή της είδησης, αλλά υπήρξε και ουσιαστική ανάλυση με ειδικούς και ανταποκριτές. Στάλθηκε κόσμος στον Λίβανο, στο Ισραήλ, στις χώρες του Κόλπου, υπήρχε ανταποκρίτρια στο Κάιρο αλλά και δίκτυο από Ευρώπη και Αμερική. Υπήρξε προσπάθεια να δοθεί το ευρύτερο πλαίσιο. Σε αυτή την κρίση η ΕΡΤ έκανε τη διαφορά, γιατί δεν μετέδωσε μόνο τι συμβαίνει αλλά βοήθησε τον τηλεθεατή να καταλάβει τι σημαίνει αυτό που συμβαίνει.