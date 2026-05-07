Επίτιμος διδάκτορας του ΔΠΘ ο Απόστολος Τζιτζικώστας – “Προς το συμφέρον συνολικά της Ευρώπης να γίνει η Θράκη αναπτυξιακός πνεύμονας”

Την πεποίθηση ότι «η Θράκη δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει ποτέ, απλά μια γεωπολιτική ασπίδα», «αλλά ένας αναπτυξιακός πνεύμονας», εξέφρασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, στην ομιλία του κατά την τελετή αναγόρευσης του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Πρόσθεσε, δε, ότι σε μια εποχή ραγδαίων ανακατατάξεων αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ελλάδας, αλλά και συνολικά της Ευρώπης.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι σε δύο μέρες, στις 9 Μαΐου είναι η ημέρα της Ευρώπης, η οποία και θα γιορταστεί με εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη στην οποία θα είναι ο κεντρικός ομιλητής και εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος, για να μιλήσει κανείς για το μέλλον της ηπείρου μας από τη Θράκη.

«Εδώ, οι ακρίτες μας μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα την αξία του συνόρου, καθώς έρχονται σε επαφή με τα πραγματικά αλλά και νοητά όρια της επικράτειας. Μιας επικράτειας, αξιακής, πολιτικής και πολιτισμικής», σημείωσε.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «μπορούμε και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι», παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις πρόσφατες κρίσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και μια σειρά προκλήσεων όπως, μεταξύ άλλων, η άμυνα, οι τεχνολογικές μεταβολές, η ενεργειακή ασφάλεια και η κλιματική κρίση

«Η ίδια ευρωπαϊκή ιστορία διδάσκει ότι η Ένωση αναπτύσσεται μέσα από τις κρίσεις…Και σήμερα η Ευρώπη δίνει απαντήσεις: Ενισχύει την άμυνά της, προωθεί τη βιομηχανική της αναγέννηση, θωρακίζει την ενεργειακή της αυτονομία, συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Όπως είπε, πρόκειται για επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα, όχι για συγκυριακές αποφάσεις.

Και συνέχισε επισημαίνοντας ότι «απαντήσεις δίνει και η Ελλάδα», η οποία πρωταγωνιστεί, σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αφήνει πίσω της τα χρόνια της κρίσης.

«Αυτή η «πολυεπίπεδη επιστροφή» είναι η απόδειξη της ελληνικής ανθεκτικότητας. Και η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει το μεγαλύτερο στρατηγικό μας κεκτημένο. Κεκτημένο που μετασχηματίζεται σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, απτά και μετρήσιμα», επισήμανε.

«Σήμερα η Θράκη δεν είναι η «άκρη» της Ελλάδας. Είναι η «αρχή» της Ευρώπης. Και ως Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, εργάζομαι καθημερινά για να μετατρέψω τη γεωγραφική θέση της περιοχής σε ουσιαστικό στρατηγικό πλεονέκτημα», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας και αναφέρθηκε σε μια σειρά έργων όπως ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας, που θα συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, και ο άξονας Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη-Βουκουρέστι, που έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα της Ευρώπης αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του,

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το έργο αυτό δεν είναι απλώς μια υποδομή μεταφορών. Είναι μια γεωπολιτική στρατηγική κίνηση, που επιτρέπει την παράκαμψη των Στενών του Βοσπόρου, προσφέροντας μια ασφαλή εναλλακτική οδό για το εμπόριο και την ενέργεια, καθιστώντας την Αλεξανδρούπολη, ως τον πλέον κρίσιμο κόμβο, για την ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατιωτική κινητικότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, τόνισε ότι «δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία χωρίς ασφάλεια. Γι’ αυτό και δημιουργούμε τη «Στρατιωτική Σένγκεν», αναβαθμίζοντας τις υποδομές και εξαλείφοντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια, για να διασφαλίσουμε ότι στρατεύματα και εξοπλισμός, μπορούν να μετακινούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Χαρακτήρισε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο «μοναδικό μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης», προσθέτοντας ότι «δεν είναι απλά ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά ο βραχίονας που συνδέει την ελληνική ακριτική γη, με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας»

Μέσα από το DefencEduNet, το Δημοκρίτειο συνδέει την ακαδημαϊκή έρευνα με την αμυντική βιομηχανία, μετατρέποντας τη γνώση σε στρατηγικό πλεονέκτημα, και η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η έρευνα στο διάστημα, συμβαίνουν τώρα, εδώ, στη Θράκη», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Η ανακήρυξή μου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με γεμίζει με υπερηφάνεια, αλλά και με τη δέσμευση να επιστρέφω πάντα σε αυτόν τον τόπο. Η Θράκη απέδειξε ότι μπορεί να μετατραπεί από «ασπίδα» σε «δόρυ» της εθνικής και ευρωπαϊκής μας στρατηγικής.

Και το Πανεπιστήμιό σας είναι ο φάρος που φωτίζει αυτόν τον δρόμο», υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ