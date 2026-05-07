Γιώργος Παπαδόπουλος για Γαλάτεια Βασιλειάδη: Ή θα χωρίζαμε ή θα παντρευόμασταν

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον γάμο του με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στην Κύπρο.

«Είναι και πολύ ωραία και πολύ δύσκολα. Πάμε να το επισημοποιήσουμε κιόλας με παπά και με κουμπάρο. Θα παντρευτούμε τον Δεκέμβριο στην Κύπρο», είπε αρχικά ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

Όταν ρωτήθηκε γιατί αποφάσισαν να παντρευτούν έπειτα από τόσα χρόνια, ο τραγουδιστής απάντησε: «Είμαστε δέκα χρόνια με τη Γαλάτεια. Ή θα χωρίζαμε ή θα παντρευόμασταν μετά από δέκα χρόνια. Επίσης, μετά από δέκα χρόνια κατάλαβα ότι ταιριάζουμε τελικά. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρεθεί άνθρωπος που θα πω “πρέπει να συμβιβαστείς και να κάνεις πίσω”. Και υποχωρώ πρώτος πλέον».

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε επίσης ότι η σύντροφός του είναι πολύ ζηλιάρα, κάτι που έχει παραδεχτεί και η ίδια: «Ζηλεύει πάρα πολύ. Ήμασταν στη Δημητσάνα και γυρνώντας πάμε στο Λεβίδι Αρκαδίας και θυμάμαι βλέπω ένα μαγαζί και λέω “έκανα το πρώτο μου live εδώ όταν είχα έρθει από Κύπρο, απίστευτο;”. Σταματάω, κατεβαίνω και ήταν εκεί η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού. Αγκαλιές, φιλιά, καθόμαστε να φάμε και τι τη ρωτάει η Γαλάτεια; “Το 2008 όταν ήρθε ο Γιώργος εδώ ήταν φρόνιμος;”. Για τόση ζήλια μιλάμε».

Και κατέληξε: «Εγώ ζηλεύω αλλά δεν το δείχνω τόσο. Μπορεί να ζηλεύω και πιο πολύ από τη Γαλάτεια αλλά δεν το δείχνω, είμαι πιο εγωιστής».