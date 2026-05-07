Ευδοκία Ρουμελιώτη: Σε ευχαριστώ που με διάλεξες για μαμά σου, γράφει για τα γενέθλια του γιου της

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση μοιράστηκε η Ευδοκία Ρουμελιώτη με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, ο οποίος έκλεισε έντεκα χρόνια ζωής.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία από το μαιευτήριο, στην οποία κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο τότε παιδί της, θυμίζοντας τη στιγμή που έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Μέσα από τα λόγια που συνόδευσαν την εικόνα, η Ευδοκία Ρουμελιώτη εξομολογήθηκε πως ποτέ στο παρελθόν δεν είχε βιώσει ένα τόσο δυνατό συναίσθημα αγάπης, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον γιο της που την επέλεξε για μητέρα του.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να του ευχηθεί και δημόσια για τα γενέθλιά του, εκφράζοντας την αδυναμία και τη βαθιά συγκίνησή της για τη σχέση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της η Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια σε γνώρισα σε πήρα στην αγκαλιά μου, σε έσφιξα, σε άγγιξα και σε αγάπησα όπως δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ. Σε ευχαριστώ που με διάλεξες για μαμά σου. Είσαι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Να τα εκατοστίσεις άγγελέ μου και να ανθίζεις. Σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό και πάλι πίσω».

