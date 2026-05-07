Έλενα Ράπτη: 100 επιχειρήσεις στην πιλοτική εφαρμογή του “Σήματος Διαφορετικότητας” μέσα σε δύο μήνες

Στην εκδήλωση για το «Σήμα Διαφορετικότητας» που διοργάνωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), μίλησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, παρουσιάζοντας αναλυτικά το πρόγραμμα και τα πρώτα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματά του.

Όπως ανέφερε, μέσα σε μόλις δύο μήνες, 100 επιχειρήσεις εκδήλωσαν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους συμμετέχοντας στην πιλοτική εφαρμογή, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και αποτυπώνει μια ουσιαστική μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η ισότητα και η συμπερίληψη μετατρέπονται πλέον σε καθημερινές πρακτικές και στρατηγικές επιλογές για τις επιχειρήσεις, με ουσιαστικό αντίκτυπο τόσο στους εργαζομένους όσο και στην ανάπτυξή τους.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο γόνιμος διάλογος που αναπτύχθηκε με εκπροσώπους επιχειρήσεων, καθώς και με φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, των οποίων η συμμετοχή συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του επόμενου βήματος και στην ευρύτερη εφαρμογή του προγράμματος.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συνεχίζει με συνέπεια την προώθηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για όλους.

Όπως τόνισε, η ανταπόκριση της επιχειρηματικής κοινότητας ενισχύει τη δυναμική της προσπάθειας για ένα πιο δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.