MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ράπτη: 100 επιχειρήσεις στην πιλοτική εφαρμογή του “Σήματος Διαφορετικότητας” μέσα σε δύο μήνες

|
THESTIVAL TEAM

Στην εκδήλωση για το «Σήμα Διαφορετικότητας» που διοργάνωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), μίλησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, παρουσιάζοντας αναλυτικά το πρόγραμμα και τα πρώτα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματά του.

Όπως ανέφερε, μέσα σε μόλις δύο μήνες, 100 επιχειρήσεις εκδήλωσαν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους συμμετέχοντας στην πιλοτική εφαρμογή, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και αποτυπώνει μια ουσιαστική μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η ισότητα και η συμπερίληψη μετατρέπονται πλέον σε καθημερινές πρακτικές και στρατηγικές επιλογές για τις επιχειρήσεις, με ουσιαστικό αντίκτυπο τόσο στους εργαζομένους όσο και στην ανάπτυξή τους.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο γόνιμος διάλογος που αναπτύχθηκε με εκπροσώπους επιχειρήσεων, καθώς και με φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, των οποίων η συμμετοχή συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του επόμενου βήματος και στην ευρύτερη εφαρμογή του προγράμματος.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συνεχίζει με συνέπεια την προώθηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για όλους.

Όπως τόνισε, η ανταπόκριση της επιχειρηματικής κοινότητας ενισχύει τη δυναμική της προσπάθειας για ένα πιο δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Έλενα Ράπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Το Ιράν διαψεύδει ότι έπληξε πλοίο συμφερόντων της Νότιας Κορέας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 26 λεπτά πριν

Ηράκλειο: Η αδερφή του 21χρονου Νικήτα επιτέθηκε στους αστυνομικούς που δεν τον προστάτευσαν – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι και την Παρασκευή – Ποιοι πάνε ταμείο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Αρκούδες επιτέθηκαν σε δύο τουρίστριες στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το Σάββατο (9/5) ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover – Δείτε σε ποιο σημείο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2 ώρες πριν

Αεροδρόμιο “Μακεδονία”: Ο αντίκτυπος στον τουρισμό της Θεσσαλονίκης από πιθανή αποχώρηση της Ryanair