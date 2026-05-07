Μυτιλήνη: Ξεγέλασαν ηλικιωμένη και της άρπαξαν 280.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε υπόθεση σοβαρής απάτης με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Μυτιλήνη. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης αποκάλυψε τη δράση κυκλώματος που χρησιμοποίησε το πρόσχημα δήθεν υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για να αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό και πολύτιμα κοσμήματα από την ηλικιωμένη.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί, ηλικίας 22, 23 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία, ενώ στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα που παραμένουν άγνωστα.

Η απάτη, σύμφωνα με το stonisi διαπράχθηκε περίπου πριν από δύο εβδομάδες στη Μυτιλήνη, όταν δύο άνδρες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας στην κατοικία της και κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, τοποθετώντας τα σε σακούλα κοντά στην κεντρική είσοδο του διαμερίσματός της.

Η ηλικιωμένη άφησε στο σημείο το ποσό των 80.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται περίπου στις 200.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια αφαιρέθηκαν από τους δράστες.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 15χρονος, με τη συνδρομή του 23χρονου, παρέλαβε τη σακούλα από το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί, ενώ οι δύο τους διέφυγαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σημαντικό μέρος των κλοπιμαίων κοσμημάτων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 6.300 ευρώ.

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης συνέδραμαν η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, καθώς και το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου.

Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, ενώ οι αστυνομικές αρχές επαναλαμβάνουν την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής των πολιτών, κυρίως των ηλικιωμένων, απέναντι σε τηλεφωνικές απάτες με προσχήματα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή κρατικών φορέων.

