Χρ. Δήμας για Mετρό Θεσσαλονίκης: Μέσα στο επόμενο τρίμηνο η επέκταση προς Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς

«Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα δώσουμε στην κυκλοφορία και τους επόμενους 5 σταθμούς» του μετρό Θεσσαλονίκης τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Action 24, σημείωσε ότι «στη Θεσσαλονίκη μέχρι πριν από 15 μήνες είχαμε πολύ έντονο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό».

«Πράγματι η λειτουργία του μετρό έχει βοηθήσει παρά πολύ στην αποσυμφόρηση και στη μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης» τόνισε ο υπουργός Υποδομών, ο οποίος επικαλούμενος στοιχεία του ινστιτούτου μεταφορών του ΥΜΕΤ έκανε λόγο για «μείωση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15%».

«Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη και παράλληλα είναι και πάρα πολύ όμορφο. Ο σταθμός Βενιζέλου είναι ένας κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, οι υπόλοιποι σταθμοί είναι μουσεία που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά. Έχουμε βρει την ισορροπία της λειτουργικότητας του μετρό και της ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς», υπογράμμισε ο κ. Δήμας και πρόσθεσε:

«Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα δώσουμε στην κυκλοφορία και τους επόμενους 5 σταθμούς μέχρι και την Καλαμαριά. Υπολογίζουμε ότι αυτό θα αυξήσει του χρήστες του μετρό και θα μειώσει ακόμα περισσότερο τον όγκο των οχημάτων» σημείωσε ο Χρ. Δήμας, προσθέτοντας ότι στη μείωση τη κυκλοφορίας θα συμβάλουν και τα μέτρα της τροχαίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με εντατικούς ρυθμούς η κατασκευή του το flyover

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από το 50% του φυσικού αντικειμένου το οποίο έχει κατασκευαστεί» τόνισε για το flyover στη Θεσσαλονίκη ο Χρίστος Δήμας και πρόσθεσε ότι «προχωράμε με πολύ εντατικούς ρυθμούς».

Επισημαίνοντας ότι «η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει το συγκεκριμένο έργο», σημείωσε ότι αυτό «θα διπλασιάσει τον όγκο των οχημάτων που μπορεί να εξυπηρετηθούν από 5.000 σε 10.000 γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα βοηθήσει στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στη Θεσσαλονίκη».

Εντός τριών ετών ο τριπλός κόμβος στον Σκαραμαγκά

Την ολοκλήρωση εντός τριών ετών των έργων διαμόρφωσης τριπλού κόμβου στην περιοχή του Σκαραμαγκά προανήγγειλε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Ο ίδιος κάνοντας λόγο για μια «πολύ σημαντική νέα υποδομή» σημείωσε ότι πλέον «έχουμε ανάδοχο και υπολογίζουμε ότι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο».

«Το πρώτο βήμα είναι να υπογραφεί η σύμβαση, να προχωρήσουν το σύνολο των αδειών και μελετών που απαιτούνται, ώστε ο ανάδοχος να κάνει τις εργασίες» σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι με την ολοκλήρωση των έργων θα έχει συνδεθεί η Λεωφόρο Σχιστού με τη δυτική περιφερειακή Αιγάλεω, την εθνική οδό και την Αττική οδό.

Επιπλέον, ο κ. Δήμας πρόσθεσε ότι η γέφυρα Σχιστού θα έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας ενώ τόνισε ότι καταργείται φανάρι και συνολικά «θα έχουμε σημαντική αναβάθμιση των υποδομών».

Κόμβος Μεταμόρφωσης

Τέλος ο ίδιος σημείωσε ότι «έχει ήδη μελετηθεί το έργο και έχουμε δώσει την εντολή στον παραχωρησιούχο».

Επιπλέον, ο υπουργός Υποδομών τόνισε ότι «εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει σημαντική σημειακή παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης».

Ο ίδιος περιγράφοντας την παρούσα κατάσταση στο σημείο τόνισε ότι «τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την κατεύθυνση του αεροδρομίου στην Αττική οδό και θέλουν να βγουν στην εθνική οδό αναγκάζονται να δώσουν προτεραιότητα σε αυτοκίνητα που έρχονται από την Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ συχνά έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Αττική οδό, καθώς σε εκείνο το κόμματι δύο λωρίδες ενώνονται σε μία».