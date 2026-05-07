MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Χανταϊός: Το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε είχε ταξιδέψει σε Χιλή, Ουρουγουάη και Αργεντινή

|
THESTIVAL TEAM

Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε τον θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Άιρες.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

Υπογραμμίζει πως «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή» και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός – απ’ όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου – «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Χανταϊός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

Έρχεται καλοκαιρινός καιρός με “30αρια” μέχρι τα τέλη της εβδομάδας – Μαζί και η αφρικανική σκόνη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

“Ναι στη Θεσσαλονίκη”: Τι λέει για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair – Αιχμές για έλλειψη προνοητικότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Νατσιός: Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε σκέψη αντικατάστασης του μαθήματος των Θρησκευτικών

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Λάκης Λαζόπουλος: “Από τι να κουραστώ, να ανεβαίνω σκαλοπάτια; Θα ’παιρνα ένα θέατρο πιο ίσιο”

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Πολωνία: Η υπηρεσία πληροφοριών διαπιστώνει “πρωτοφανή αύξηση” υβριδικών επιθέσεων, κυρίως από τη Ρωσία