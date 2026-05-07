Κουτσούμπας από Θεσσαλονίκη: Να επιστρέψουν στη δουλειά με πλήρη δικαιώματα οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ

Στο πλευρό των 37 εργολαβικών εργαζομένων των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, πραγματοποιώντας συνάντηση μαζί τους στην πύλη του εργοστασίου των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του κόμματος στον αγώνα των εργαζομένων, τονίζοντας ότι το καθεστώς της εργολαβικής εργασίας, που, όπως είπε, διατηρεί «με ευθύνη των κυβερνήσεων» εργαζόμενους σε «καθεστώς ομηρίας», πρέπει να καταργηθεί. «Δεν μπορεί το 2025 τα κέρδη των ΕΛΠΕ να ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και να βρίσκονται όμηροι οι εργαζόμενοι που παράγουν αυτόν τον πλούτο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας.

Ζήτησε, δε, την άμεση επιστροφή των 37 εργαζομένων στην εργασία τους με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς απώλεια της προϋπηρεσίας τους. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, που θα κατοχυρώνει αυξήσεις στους μισθούς και πλήρη δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, σημειώνοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Όπως είπε, η συζήτηση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε, επίσης, στη στάση εργασίας που προγραμματίζουν αύριο οι εργαζόμενοι στη μνήμη των τεσσάρων συναδέλφων τους που έχασαν τη ζωή τους σε ώρα εργασίας, τονίζοντας ότι «μένουν αθάνατοι στη μνήμη και στην καρδιά μας» και αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη συνέχιση των εργατικών αγώνων.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τους εργαζόμενους «μέσα και έξω από τη Βουλή», καλώντας σε συνέχιση του αγώνα για σταθερή και μόνιμη εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη δικαιώματα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ