Αυτοί είναι οι 13 προορισμοί που διατηρεί η Ryanair ακόμη κι’ αν κλείσει τη βάση στη Θεσσαλονίκη

Τώρα που πλέον θεωρείται οριστικό το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, αρχίζει να αποτυπώνεται και το πραγματικό μέγεθος των αλλαγών που έρχονται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η εικόνα δείχνει μια εντυπωσιακή συρρίκνωση του πτητικού έργου της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας, τόσο σε αριθμό προορισμών όσο και σε συχνότητες πτήσεων.

Σήμερα η Ryanair εξυπηρετεί συνολικά 33 προορισμούς από και προς τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα λοιπόν με την σελίδα omorfataxidia.gr μετά το τέλος Οκτωβρίου, όταν και θα σταματήσει η λειτουργία της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι προορισμοί αυτοί θα περιοριστούν μόλις σε 13.

Η μείωση δεν αφορά μόνο τα δρομολόγια αλλά και τη συχνότητα των πτήσεων. Προορισμοί που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν καθημερινά ή με τέσσερις και πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις, θα περιοριστούν πλέον σε μόλις δύο πτήσεις την εβδομάδα. Το αποτέλεσμα είναι ότι από περίπου 140 αφίξεις και άλλες τόσες αναχωρήσεις εβδομαδιαίως, ο αριθμός θα πέσει στις 37 αφίξεις και 37 αναχωρήσεις.

Το στοιχείο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση είναι ότι αυτή η τεράστια μείωση έρχεται παρά τις πολύ υψηλές πληρότητες των πτήσεων της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες φτάνουν κατά μέσο όρο το 96,8%.

Παράλληλα, αλλάζει και η ποιότητα της εξυπηρέτησης για τους επιβάτες. Χωρίς τα τρία αεροσκάφη που σήμερα σταθμεύουν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και ξεκινούν από νωρίς το πρωί το ημερήσιο πτητικό πρόγραμμα, πολλές πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον σε λιγότερο βολικές ώρες και ημέρες, κυρίως αργά το βράδυ.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μέρος του κενού θα μπορούσε να καλυφθεί από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Ωστόσο, άνθρωποι της αγοράς εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Όπως σημειώνουν, ακόμη και αν η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, η Fraport Greece, υιοθετήσει μια πιο ελκυστική πολιτική κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες, η πλήρης ή έστω η ουσιαστική αναπλήρωση των χαμένων δρομολογίων θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.

Οι 13 προορισμοί που διατηρεί η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη

Από τον Οκτώβριο, η Ryanair θα συνεχίσει να συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τους εξής προορισμούς:

Μπρατισλάβα – 2 πτήσεις την εβδομάδα

Πάφος – 5 πτήσεις

Μάλτα – 2 πτήσεις

Βουδαπέστη – 3 πτήσεις

Βουκουρέστι – 2 πτήσεις

Κρακοβία – 2 πτήσεις

Βιέννη – 3 πτήσεις

Σαρλερουά (Βρυξέλλες) – 2 πτήσεις

Καρλσρούη – 2 πτήσεις

Μέμινγκεν – 2 πτήσεις

Λονδίνο – 8 πτήσεις

Μπέργκαμο – 2 πτήσεις

Ζάγκρεμπ – 2 πτήσεις

Η επόμενη ημέρα για τη συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η αποχώρηση της βάσης της Ryanair αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και συνολικά για τον αεροπορικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας.