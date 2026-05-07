FRESKON 2026: Ισχυρό διεθνές αποτύπωμα με αύξηση 32% στους ξένους εμπορικούς επισκέπτες

Με σημαντική ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του εμπορικού της κοινού, μεγάλη αύξηση της διεθνούς επισκεψιμότητας, πλήθος επιχειρηματικών συναντήσεων και ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε το διεθνές εμπορικό γεγονός φρέσκων φρούτων και λαχανικών, FRESKON 2026, που διοργάνωσε η ΔΕΘ-HELEXPO από τις 23 έως τις 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η φετινή διοργάνωση, η οποία αναπτύχθηκε σε 12.500 τ.μ. φιλοξενώντας 230 εκθέτες από 10 χώρες, επιβεβαίωσε την επικέντρωση της FRESKON στις επιχειρηματικές και εμπορικές επαφές και την ανάδειξη της σε ζωτικό πεδίο για τον πρωτογενή τομέα στα Βαλκάνια και τη Ν.Α. Ευρώπη.

Η συνολική επισκεψιμότητα ξεπέρασε τους 4.550 επισκέπτες, αλλά καθοριστικό στοιχείο ήταν η βελτίωση του προφίλ των επισκεπτών: οι εμπορικοί επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ οι ομαδικές εμπορικές επισκέψεις κατέγραψαν άνοδο 50%. Μεγάλη ήταν και η ενίσχυση της εξωστρέφειας, με τους ξένους εμπορικούς επισκέπτες να αυξάνονται κατά 32%, προερχόμενοι συνολικά από 37 διαφορετικές χώρες.

Με το πρόγραμμα Hosted Buyers της FRESKON φιλοξενήθηκαν 121 αγοραστές από 30 χώρες και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.800 διμερείς B2B συναντήσεις.

Κομβικό ρόλο έπαιξαν οι διεθνείς αποστολές:

-Ισχυρή διαβαλκανική παρουσία: Η έκθεση υποδέχτηκε δύο μεγάλες, στοχευμένες ομαδικές αποστολές, με 100 εμπορικούς επισκέπτες από τη Βόρεια Μακεδονία και 50 από τη Βουλγαρία.

-Αποστολή από την Κεντρική Αγορά της Μαδρίτης: Εξαιρετικά αποτελέσματα κατέγραψε η επίσκεψη οκταμελούς επιχειρηματικής αποστολής από την κεντρική αγορά της Μαδρίτης, αποτελούμενη από 6 ισπανικές εταιρείες (Cultivar, CIA FRU&VER, Frutinter, Frutas Marpa, Verduras Marcafrut και Champiñones Cumar). Η αποστολή, η οποία οργανώθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαδρίτη, πραγματοποίησε πάνω από 170 προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, επισκέφθηκε την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης και συναντήθηκε με στελέχη του ΟΚΑΑ, ανοίγοντας νέους διαύλους εξαγωγών για τα ελληνικά προϊόντα.

FreshCon Market και Παράλληλες Εκδηλώσεις

Ο παλμός της φετινής FRESKON χτύπησε εξίσου δυνατά και στο πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, το οποίο κάλυψε πολλαπλές πτυχές του κλάδου φρέσκων φρούτων και λαχανικών:

-FreshCon Market: Η επιτυχημένη πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το περιοδικό ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ, έφερε στο ίδιο τραπέζι παραγωγούς με εκπροσώπους της οργανωμένης λιανικής. Συμμετείχαν 16 λιανεμπορικές αλυσίδες (Super market) από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, δίνοντας στους παραγωγούς άμεση πρόσβαση στα ράφια μεγάλων δικτύων διανομής.

-2ο Διεθνές Συνέδριο Κερασιού: Κορυφαία εκδήλωση που εστίασε στις σύγχρονες εξελίξεις της καλλιέργειας και τις προοπτικές εμπορίας ενός προϊόντος με μεγάλη εξαγωγική αξία.

-Εξειδικευμένα Workshops: Πραγματοποιήθηκαν δύο στοχευμένα εργαστήρια. Το πρώτο επικεντρώθηκε στα berries, αναλύοντας τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση και τις νέες παραγωγικές τάσεις, ενώ το δεύτερο αφιερώθηκε στο βιομηχανικό συμπύρηνο ροδάκινο, εστιάζοντας στις προκλήσεις επεξεργασίας και εμπορίας.

-Ψηφιακό Μέλλον & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ειδικές θεματικές ενότητες φιλοξένησαν ομιλίες για την ενσωμάτωση νέων ψηφιακών εργαλείων στο χωράφι, την ιχνηλασιμότητα, καθώς και τις σύγχρονες, απαιτητικές συνθήκες μεταφοράς και συντήρησης νωπών προϊόντων.

Με δέσμευση για συνεχή αναβάθμιση της FRESKON, η ΔΕΘ-HELEXPO ευχαριστεί τους εκθέτες, τους χιλιάδες εμπορικούς επισκέπτες και τους συνεργάτες της για το αποτέλεσμα της φετινής διοργάνωσης.