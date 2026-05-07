Συνελήφθη 42χρονος που καταδίωκε επίμονα δύο ανήλικα κορίτσια στα Ιωάννινα

Αναστάτωση προκάλεσε στα Ιωάννινα η σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να καταδίωκε επίμονα δύο ανήλικα κορίτσια, προκαλώντας τους έντονο φόβο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου στην περιοχή του Βοτανικού, έπειτα από καταγγελία που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ακολουθούσε τα κορίτσια σε κοντινή απόσταση, με τη συμπεριφορά του να κρίνεται απειλητική.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψη του κατηγορούμενου. Πρόκειται για 42χρονο υπήκοο Αυστραλίας, με ελληνική καταγωγή.

Η επίμονη παρουσία του και οι κινήσεις του προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις ανήλικες, οι οποίες αναζήτησαν βοήθεια, φοβούμενες για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, επίμονη καταδίωξη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Τέλος, ο 42χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τα περαιτέρω.