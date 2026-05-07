Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: Δεν νομίζω ότι θα είμαστε μαζί του χρόνου

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Buongiorno” την Παρασκευή. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε για τη σχέση του με την συμπαρουσιάστριά του Ιωάννα Μαλέσκου.

Συγκεκριμένα όταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρα ρωτήθηκε γιατί δεν έκαναν από κοινού μια δήλωση με την Ιωάννα Μαλέσκου προκειμένου να διαψεύσουν τις φήμες ότι δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, απάντησε:

«Το σκεφτήκαμε αλλά θα πρέπει να το θέλουν όλοι. Όλα καλά. Δεν υποκρινόμαστε κιόλας. Δηλαδή, δεν κάνουμε κάτι ψεύτικο να πεις ότι «α, αγκαλιάζονται στον αέρα και μετά σφάζονται». Όχι, δεν υποκρινόμαστε. Κάνουμε ό,τι μας βγαίνει. Δεν είναι ότι σκεφτόμαστε τώρα να φάει ο ένας τον άλλον. Βγαίνουμε εκεί, θα κάνουμε τη δουλειά μας, θα μπορούσαμε να την κάνουμε καλύτερα.


Οι χαρακτήρες μπορεί να μην ταιριάξουν. Ίσως δεν ταιριάζουν και οι λογικές πάνω στη δουλειά. Γιατί στον αέρα και σε μία εκπομπή πρέπει πολλά πράγματα να κουμπώσουνε. Επίσης, υπάρχει και το άλλο. Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Κι αυτό που είπε ο Άρης (Καβατζίκης), έχει δίκιο. Εμείς από την πρώτη μέρα είχαμε στο νου μας να υπερασπιστούμε το ότι δεν πλακωθήκαμε».

Και συνέχισε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Επειδή είμαστε δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Για να κουμπώσει αυτό, πρέπει να υπάρχει πολλή χημεία και αρμονία. Δεν υπήρχε η αλήθεια είναι. Δεν υπήρχε σε όλα τα επίπεδα, αυτό. Τουλάχιστον θα έχουμε… γιατί βλέπω ότι οι άλλοι δεν έχουν τον χρόνο να ολοκληρώσουν μια χαρά τη σεζόν. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και το κανάλι το ίδιο. Προφανώς, αν δεν υπήρχαν τέτοια μικροπράγματα θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση, αλλά εννοώ είμαστε ικανοποιημένοι ότι παράγουμε, έχουμε μέρες που πάμε πολύ καλά».

Και κατέληξε: «Δεν νομίζω να είμαστε στην ίδια εκπομπή με την Ιωάννα Μαλέσκου του χρόνου. Πάντα αφήνω παραθυράκια γιατί δεν έχω εγώ τη διεύθυνση προγράμματος του καναλιού. Εγώ ξέρω τι συζητάω και συζητάω πολύ ωραία πράγματα, ευτυχώς, και θα δούμε τι θα γίνει. Θα είναι έκπληξη να μην είναι Σαββατοκύριακο».

Ιωάννα Μαλέσκου Λάμπρος Κωνσταντάρας

