Τραγωδία στην Κηφισιά: Ηλικιωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ και πέθανε

Μια 85χρονη γυναίκα έχασε την ζωή της σε δυστύχημα σε σπίτι στην οδό Φοίβου στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 όταν η ηλικιωμένη, η όποια ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, εγκλωβίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μεταξύ του θαλάμου του ασανσέρ και της πόρτας.

Η 85χρονη ανασύρθηκε νεκρή από το ασανσέρ μετά από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές.

