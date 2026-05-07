MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου και απειλεί να πλήξει το Κίεβο με μαζικά πυραυλικά πλήγματα

|
THESTIVAL TEAM

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Μόσχα κήρυξε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως τις 10 Μαΐου, για να σηματοδοτήσει την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 81ης επετείου της νίκης του σοβιετικού λαού στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως τις 10 Μαΐου, η ρωσική πλευρά κηρύσσει κατάπαυση του πυρός», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram.

Στην ανακοίνωση του ισχυρίζεται ότι αυτή την περίοδο τα στρατεύματα του «θα σταματήσουν πλήρως τις εχθροπραξίες», όπως και ότι στην περίπτωση που η Ουκρανία παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός, ο ρωσικός στρατός θα δώσει την «ανάλογη απάντηση».

Στην ανακοίνωση του το υπουργείο Άμυνας επαναλαμβάνει τις απειλές που διατύπωσε χθες η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα να καταφέρει «μαζικό πυραυλικό πλήγμα στο κέντρο του Κιέβου» σε περίπτωση που το Κίεβο παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός.

Η Μόσχα κάλεσε από χθες τις πρεσβείες στο Κίεβο να απομακρύνουν το προσωπικό και τους υπηκόους τους από την ουκρανική πρωτεύουσα, διότι «οι επιθέσεις αντιποίνων θα είναι αναπόφευκτες» αν η Ουκρανία διαταράξει την γιορτή της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας το Σάββατο.

Παράλληλα, η Ρωσία και η Ουκρανία συνέχισαν τις επιθέσεις παρά την μονομερή κατάπαυση του πυρός που το Κίεβο πρότεινε να τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα τηρηθεί διήμερη εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ολλανδία: Αεροσυνοδός νοσηλεύεται με πιθανά συμπτώματα λοίμωξης από χανταϊό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης για ΚΟ της ΝΔ: “Χρήσιμο το κλίμα, πολύ λίγη η γκρίνια”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Στυλιανίδης για συνταγματική αναθεώρηση: Υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις – Θα τις συνθέσουμε, αυτός είναι ο πλούτος της δημοκρατίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο στον Περιφερειακό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Δημογλίδου για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο: Η αστυνομία είχε παρέμβει αρκετές φορές σε βάρος του 54χρονου δράστη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2 ώρες πριν

ΕΕΘ: Πλήγμα για τον τουρισμό και τους επαγγελματίες ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία