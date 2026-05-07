Τσιτσιπάς – Μάχατς 0-2: Αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα από τον πρώτο γύρο της Ρώμης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παλεύει να βρει τον καλό του εαυτό και να πανηγυρίσει μεγάλες νίκες στη χωμάτινη επιφάνεια, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο και στη Ρώμη, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν βρήκε απαντήσεις στα περισσότερα χτυπήματα του αντιπάλου του και μοιραία ηττήθηκε και στα δύο σετ με 6-4 και 7-6.

Ο Τόμας Μάχατς είναι ένας τενίστας που βρίσκεται στα μέτρα του Στέφανου Τσιτσιπά, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε ακόμα μία μέτρια εμφάνιση τη φετινή σεζόν και ολοκλήρωσε πρόωρα την παρουσία του στη Ρώμη.

Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του, δέχθηκε ένα μπρέικ νωρίς και έχασε με 6-4.

Παρόμοια εξέλιξη υπήρξε και στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου σετ, μόνο που στο 5-4 υπέρ του Μάχατς, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να βρει το μοναδικό μπρέικ του στον αγώνα και να στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί, ο Τσέχος ήταν ανώτερος και πανηγύρισε τη νίκη κόντρα στον Έλληνα τενίστα που δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, λίγο πριν το Roland Garros.