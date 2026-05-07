Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

Μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του 21χρονου Νικήστρατου, η φυλακή ήταν μονόδρομος για τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Πίσω από τα κάγκελα, όμως, οδηγείται και η 56χρονη σύζυγός του, Αφροδίτη, η οποία βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη δολοφονία του άτυχου νεαρού.

Για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρει το cretalive.gr είχε σκοπίμως διαρρεύσει ότι οι απολογίες τους θα πραγματοποιούνταν τη Δευτέρα. Ωστόσο, η διαδικασία διεξήχθη τελικά την Πέμπτη, στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο, παρουσία των συνηγόρων τους, Γιώργου Κοκοσάλη και Κώστα Κοκοσάλη. Έπειτα από πολύωρη και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, σε μια απολογία – εξομολόγηση ο Κώστας Παρασύρης.

Από την πλευρά της, η 56χρονη υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».