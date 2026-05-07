Συνελήφθη 22χρονος με πιστόλι και γεμιστήρα στην Αγία Βαρβάρα – Έκανε και απάτες προσποιούμενος τον λογιστή στα Γρεβενά

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν την Κυριακή 26/4 στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας 22χρονο που κατείχε πιστόλι με γεμιστήρα και το χρηματικό ποσό των 4.170 ευρώ, ο οποίος κατηγορείται για τηλεφωνικές απάτες που διέπραξε στις 24/4 προσποιούμενος τον λογιστή στα Γρεβενά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τον νεαρό να κινείται πεζός στην περιοχή και προχώρησαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, επτά φυσίγγια, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και κλειδί οχήματος.

Το όχημα, το οποίο είχε σταθμεύσει σε κοντινό σημείο, εντοπίστηκε στη συνέχεια από τις αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, είχε ενοικιαστεί με πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε υφασμάτινη τσάντα με πολύτιμα κοσμήματα και χρυσαφικά.

Παράλληλα, από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απάτης που διαπράχθηκαν στις 24 Απριλίου σε κοινότητες των Γρεβενών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος, μαζί με συνεργό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον λογιστή, εξαπατώντας δύο ηλικιωμένες γυναίκες και αποσπώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσές λίρες.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην απόδοση των κατασχεθέντων κοσμημάτων στις παθούσες, ενώ ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 22χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τον εντοπισμό του συνεργού του.