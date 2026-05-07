H Μπλέικ Λάιβλι θεωρεί “ηχηρή νίκη” τον συμβιβασμό με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, τι λέει η άλλη πλευρά

Μεγάλη νίκη θεωρεί η Μπλέικ Λάιβλι τον συμβιβασμό με τον Τζάστιν Μπαλντόνι και τη Wayfarer Studios, που επιτεύχθηκε λίγες μόλις εβδομάδες πριν η υπόθεση γύρω από την ταινία «It Ends With Us» οδηγηθεί σε δίκη.

«Αυτός ο συμβιβασμός αποτελεί μια ηχηρή νίκη για την Μπλέικ Λάιβλι», ανέφεραν οι δικηγόροι της ηθοποιού σε δήλωσή τους την Πέμπτη 7 Μαΐου, καθώς κατατέθηκε Notice of Settlement and Stipulation στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Στο μεταξύ, ο Μπράιαν Φρίντμαν, ο οποίος εκπροσωπεί τη Wayfarer και τον Μπαλντόνι, χαρακτήρισε τον συμβιβασμό «ολοκληρωτική νίκη» για τους εντολείς του. «Ας είμαστε ξεκάθαροι, αυτή είναι μια νίκη και ολοκληρωτική επικράτηση για την πλευρά της Wayfarer», είπε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του την Πέμπτη 7 Μαΐου.



«Το δικαστήριο είχε ήδη απορρίψει 10 από τις 13 αξιώσεις της κυρίας Λάιβλι, συμπεριλαμβανομένης κάθε αξίωσης για σεξουαλική παρενόχληση, κάθε αξίωσης για δυσφήμηση και όλων των αξιώσεων κατά των μεμονωμένων εναγομένων. Η κυρία Λάιβλι απέσυρε οικειοθελώς τις υπόλοιπες. Κατά την άποψή μας, συμβιβάστηκαν επειδή γνώριζαν ότι θα έχαναν στο δικαστήριο. Το μόνο που απομένει είναι ένα εκκρεμές αίτημα για δικαστικά έξοδα, βασισμένο σε ένα πολύ στενό ζήτημα που βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου από τον Σεπτέμβριο του 2025», πρόσθεσε.

Οι νομικές ομάδες της Λάιβλι και του Μπαλντόνι είχαν επιβεβαιώσει στις 4 Μαΐου, ότι κατέληξαν σε συμφωνία που τερματίζει τη δικαστική διαμάχη τους, η οποία συνδεόταν με την ταινία στην οποία συμπρωταγωνίστησαν.

Η συμφωνία συμβιβασμού αναφέρει ότι η Λάιβλι μπορεί ακόμη να διεκδικήσει δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις από τον Μπαλντόνι και τη Wayfarer, των οποίων η ανταγωγή για δυσφήμηση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι απορρίφθηκε από το δικαστήριο τον Ιούνιο.

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται έπειτα από μήνες νομικής και δημόσιας αντιπαράθεσης, που ξεκίνησε από καταγγελίες τις οποίες έκανε για πρώτη φορά η Λάιβλι τον Δεκέμβριο του 2024. Η ηθοποιός κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και υποστήριξε ότι εκείνος και οι συνεργάτες του οργάνωσαν εκστρατεία σπίλωσης σε βάρος της, αφότου εξέφρασε ανησυχίες για τη συμπεριφορά στα γυρίσματα. Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε ανταγωγή, η οποία αργότερα απορρίφθηκε.

