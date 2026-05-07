Αχιλλέας Μπέος για το μνημείο των Τεμπών στο Σύνταγμα: “Μητσοτάκη πάρε μια μπουλντόζα και σβήσε τα ονόματα”

Δηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, σχετικά με το μνημείο για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Αχιλλέας Μπέος δεν δίστασε να ζητήσει το σβήσιμο των ονομάτων που βρίσκονται μπροστά από το άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον χώρο «χάλι» και παροτρύνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «πάρει μια μπουλντόζα» και να καθαρίσει το σημείο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό “NEO 103,3 FM”, ο δήμαρχος Βόλου ανέφερε: «Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του, και έχει την άλλη που τρέχει από πίσω του τη Ζωή. Ρούτσι τον λένε;», δήλωσε, συμπληρώνοντας: «Έχει δίκιο ο Ρούτσι εκεί, που καθόταν σε μία καρέκλα με μία σκηνή και του πήγαιναν κρυφά φαγητό τα βράδια».

«Ως Έλληνας πολίτης δε δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, να τιμωρηθούν φυσικά οι υπεύθυνοι, γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι. Γιατί δεν πήγαν αυτοί από το Μάτι; Κομματικοποιήσαμε τις τραγωδίες» ανέφερε σε άλλο σημείο, χρησιμοποιώντας το αφήγημα της «εθνικής σημασίας» του Άγνωστου Στρατιώτη, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα λεγόμενά του.

«Ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Ντροπή» τόνισε, την ώρα που συγγενείς θυμάτων και τραυματίες παλεύουν καθημερινά για τη δικαίωσή τους.

